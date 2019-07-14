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內部評估輸10%　名嘴爆：郭台銘將循王金平模式參選

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▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。由於前鴻海董座郭台銘日前坦言選情告急，外界認為他可能初選後會脫黨參選；但名嘴邱明玉卻分析，郭台銘初選若敗，不會脫黨，將採用前立法院長王金平的模式參選。

邱明玉在政論節目《54新觀點》爆料，郭台銘內部大概知道會輸9%到10%，不過郭台銘並不會脫黨，因為脫黨就會失去正當性，郭台銘會採用王金平的模式，參選到底，然後等著國民黨開除。

邱明玉研判，郭台銘若不脫黨又要選到底，就要有一個說詞，比如輸3%，那就有正當性，就說這個是在民調誤差範圍內，因此僅輸3%，就可以獨立參選；但如果輸太多，輸10%以上，郭台銘也有一個出來參選的理由，就說之前做民調，他跟韓國瑜沒有輸那麼多。

邱明玉說，郭台銘若選到底，現在就有兩個選項，第一是郭王合作，國民黨會比較怕這個組合，因郭有空戰資源，王有陸戰；郭可吸引北部票，王吸南部票；郭吸引年輕人，王吸引老年票。外傳還有郭柯配，她問過柯陣營有關郭柯配，但對方回說：「你覺得兩隻獅子怎麼可能站在同一條線上」。

對於脫黨參選一事，郭台銘13日在彰化跑行程時受訪回應，一切都等下週一再說，還反問「怎知我會輸？」他表示，還有兩天，他認為還是有希望，被問及是否和台北市長柯文哲搭檔，他說，只要中華民國贏，任何選項都有可能。

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「內部評估初選輸10%」　名嘴爆：郭台銘將循王金平模式參選
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關鍵字：郭台銘,王金平,2020,總統

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