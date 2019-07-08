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國民黨總統初選民調15%互比　朱立倫：黨內互打讓民進黨有灌票機會

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▲▼朱立倫（右）接受蔡詩萍（左）專訪。（圖／翻攝自Youtube／917 POP Radio 官方頻道）

▲朱立倫（右）接受蔡詩萍（左）專訪。（圖／翻攝自Youtube／917 POP Radio 官方頻道）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調8日晚間正式啟動，前新北市長朱立倫接受廣播節目專訪時表示，自己相當有信心，由於民調採計15%的黨內互比，他憂心造成黨內互打，甚至讓民進黨有灌票的機會，呼籲各方支持者不要互嗆，大家都是自己人，「不要走到最後，贏了初選，卻輸了大選」。

對於近來國民黨民調有回升跡象，朱立倫認為是受「初選效應」的影響，他指出，從去年1124到現在半年多來，國民黨支持度下降，民進黨則是上升，其中原因在於民進黨自九合一選舉後抓到「主權」、「兩岸」議題的主軸，「這段時間老共丟了太多槍給他們，讓辣台妹蔡英文不斷地凝聚選票。」

「這就是為什麼國民黨在主權議題上，絕對不能有任何猶豫。」朱立倫強調，國民黨堅持中華民國、民主自由的立場不能改變，我們支持民主自由、人權法治，這是我們的基本價值。

對於主持人蔡詩萍問到是否憂心尚未表態的柯文哲可能牽動選情，朱立倫表示，只要藍綠都團結，柯文哲絕對是第三名，甚至他會因此慎重思考要不要參選，現在民進黨局勢已底定，柯文哲最大的目標就是期待藍營分裂。朱立倫也呼籲支持者，不要因為初選而傷害隊友，否則最後把局拱手讓人，讓柯文哲得利。

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關鍵字：朱立倫,國民黨,初選民調,2020,柯文哲,蔡英文

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