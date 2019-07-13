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努力走透透！稟報城隍老爺內容很神秘　郭台銘：我接任中華民國…

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記者鄧木卿／彰化報導

國民黨總統初選候選人郭台銘和兒子郭守正13日傍晚參拜彰化市彰邑城隍廟時，原本口中念念有詞，後來發現有媒體在拍攝，聲音變得幾乎聽不見，只依稀聽到「稟報城隍老爺，我是郭台銘，我接任中華民國.......」，接下來完全聽不清楚，事後追問，郭不願回答，而且邀約大家一起去吃肉圓帶過。

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘開心的吃肉圓，直稱讚好吃。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘傍晚在前縣長卓伯源、前立委徐中雄等人陪同下，前往彰化市彰邑城隍廟參拜，在沒有動員情況下，仍有路人、鄰居以及在廟內拜拜的民眾，一認出是郭本人之後，非常興奮說「可以和你拍照嗎」，郭來者不拒，有求必應，甚至還主動抱起小孩，還同時抱兩個，一塊來個大合照。

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘也跟著排隊等肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘似乎有什麼大事，卓伯源先是說，向城隍爺稟報一下，城隍爺很有靈感的，郭於是叫來郭守正交代事情之後，郭守正即退到一旁講電話，郭等人則是三拜之後說，「城隍老爺，我是郭台銘，今天來彰化，有件事要稟報，我接任中華民國......」，接下來只見郭嘴巴動一動，但聽不見聲音，結束後，郭又和郭守正等人在內殿又拜一次，不過媒體被工作人員擋住，不給拍。

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘開心的一次抱起兩個小孩。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘拜完之後，在卓伯源帶路下，徒步去彰化有名的阿彰肉圓，途中經過開化寺，還進去參拜觀音菩薩，他沿路主動向民眾握手致意，民眾認出郭台銘來了，紛紛熱情打招呼，甚至要求合影。

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼郭台銘沿途向民眾握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

郭說，他在成功嶺當兵時，有時放假就來彰化玩，看大佛、吃肉圓，他剛下車一看到大佛時就說「好懷念」，好久沒看到了，而品嚐肉圓時，則是一再誇好Q，好好吃，肉圓的味道似乎把他拉回到當兵時期。

▲郭台銘參拜城隍廟，吃肉圓。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘參拜城隍爺。（圖／記者鄧木卿攝）

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關鍵字：郭台銘,卓伯源,城隍爺

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