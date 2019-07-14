郭台銘回應了　鬆口「郭柯配」：只要對中華民國有利！

▲郭台銘13日南下彰化參觀台灣玻璃館，並出席產業座談。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘13日南下彰化，前往參觀彰濱工業區鹿港區的台灣玻璃館，並出席產業座談。談到脫黨參選的問題，他回應，「你怎麼想我一定會輸呢」；至於「郭柯配」的消息，郭台銘則說，只要對中華民國有利，能夠保衛中華民國，讓中華民國發熱發光，所有建議、選項都會考慮，對此柯文哲13日也回應了。

郭台銘13日南下彰化參觀台灣玻璃舘、進行產業座談，並出席「彰化台銘之友會」的成立大會，他在玻璃館內的玻璃媽祖廟參觀時提到，來參拜玻璃媽祖代表自己「做事透明」，若有機會施政，過程絕對透明、公開。

值得一提的是，郭台銘參觀玻璃工廠時，一旁的民眾不斷高唱民歌、高喊「郭總統加油」、「郭總統選到底」等口號，替他加油。

▼民眾夾道歡迎郭台銘，高喊「郭總統加油」。（圖／記者張榮恩攝）



郭台銘下午3點前往台銘之友會會場，當時現場已被支持群眾擠爆，椅子更是早就被坐滿。台銘之友會會場上，有媒體向郭台銘提問「是否會脫黨參選」時，郭台銘回應，自己正加足馬力，力拼最後2天，還是相當有希望的，脫黨參選的事情下周一再說，「你怎麼想我一定會輸呢。」

至於「郭柯配」的消息，郭台銘指出，全國國民都應該明白，2020大選需要一位懂經濟、懂國際的總統，帶領台灣賺「全世界」的錢，只要能讓中華民國贏、讓中華民國發熱發光、對中華民國有利，任何建議、選項都會列入考慮。

對此，台北市長柯文哲也被媒體追問，他表示對自己來說「下禮拜一開始煩惱都來得及」，但最近比較煩惱的問題是「台灣何去何從」，「現在講什麼人家說你干擾人家初選，所以算了不要講。」

柯文哲表示，自己不會去干擾國民黨的初選，因為無論是民進黨初選或是國民黨初選，結果與實際比例都會出現落差，「民調跟民意是有落差，每一邊的陣營都想要影響另外一邊，這實在不是一個很健康的社會。」

▼柯文哲說明，「郭柯配」下禮拜一再開始煩惱都來得及。（圖／記者莊喬迪攝）

