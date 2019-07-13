蘇貞昌PO賣水果政績　郭台銘戳破：8成都靠大陸訂單

▲蘇貞昌臉書宣傳政績。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌12日在臉書發文指出，今年上半年水果出口產值已打破過去的全年紀錄，總統蔡英文也於美國哥倫比亞大學演說時，表示「新南向政策」在過去3年來為區域帶來驚人的貿易成長，且這種成長具永續性。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘13日晚間在臉書發文，指出今年1~6月的水果類出口產值高達43.6億，但其中有超過8成都是出口到大陸，直言這又是一齣民進黨政府避重就輕、假拚經濟的吹牛好戲。

郭台銘表示，他樂見我們的政府拚經濟有成，新南向政策也是他所提出「東南西北」戰略中「南拓」的實現，個人非常支持這樣的政策方向。不過，蔡英文與蘇貞昌聲稱的「施政成果」，實在和過去三年在產業界以及國際上的理解落差太大，於是查證數據後，發現這又是一齣民進黨政府避重就輕、假拚經濟的吹牛好戲。

郭台銘指出，今年1～6月的水果類出口產值高達43.6億，確實超過107年全年總值42.2億元，是非常可觀的成長。可是，其中有超過8成都是出口到大陸，第二位的日本只占6.2%，民進黨在野時堅持不靠大陸市場，執政後產值與佔比卻迭創新高。

郭台銘還指出，當年被民進黨痛罵傾中的馬政府，5年前的水果出口總值，大陸市場佔50.7%；結果換了民進黨上台，對大陸出口佔比居然增加到超過8成，質疑到底誰才是倚賴單一市場，讓台灣一級產業陷入風險的政府？

郭台銘還說，蔡英文於2016年剛上任就喊出的新南向政策，過去3年的「驚人」貿易成長，就是我們對東南亞與南亞國家的出口總值，在2018年以及今年上半年，持續的「負」成長。他說，台灣對東南亞與南亞國家的出口高點，是在2014、2013國民黨執政的兩年所發生。

郭台銘痛批，蔡英文新南向拚3年，貿易額還拚輸國民黨；蘇貞昌賣水果有成，卻有超過8成靠大陸訂單，這樣的「成果」，還好意思在媒體上發文自誇？郭台銘認為，同溫層內歌舞昇平，揭開真相不堪檢驗，靠吹牛不靠實力，力拚選舉不拚經濟，這就是民進黨3年執政績效的縮影。