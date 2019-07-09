影／腦麻朋友吃力比出「加油手勢」！霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

記者黃孟珍、林姸君／苗栗報導

國民黨總統初選參選人郭台銘9日上午9時出席「身障保險社會福利記者會」，會中還主張花新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，接著下午又馬不停蹄繼續跑行程。在參訪幼安教養院時，有一位腦麻患者吃力比著替他加油的手勢，讓郭台銘當場感動落淚。

▲腦麻患者加油打氣。（圖／記者黃孟珍攝，下同）



郭台銘9日上午針對身心障礙人士保險基金特別招開記者會，郝充仁教授、古允文教授、鄭龍水理事長、徐中雄立委、楊玉欣立委等人都紛紛出席，並用自身的經驗，闡述目前身障朋友遇到的保險困境。郭台銘強調，以100億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險，真正照顧我們國家最弱勢的族群。

▲郭董拿出手帕擦淚。



在身障保險社會福利記者會後，郭台銘中午至苗栗竹南后厝龍鳳宮、文山文聖里聖帝廟參拜，下午1時繼續前往苗栗幼安教養院關懷社福工作，接著在下午3時許北上至新竹竹蓮寺及城隍廟參拜，積極為初選民調衝刺。

就在訪幼安教養院時，一名穿著深色衣服、待了25年的腦麻患者（48歲）吃力比手勢，一開始郭台銘還看不懂，但經旁邊老師解釋這位患者是在替他加油時，郭台銘瞬間感動流淚，還拿出手帕頻頻擦拭。

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