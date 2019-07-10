藍初選民調Day3：郭台銘訪黨部、朱立倫籲團結、韓國瑜低調跑市政

▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者黃國霖、李毓康攝、翻攝自東森電視直播）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調10日進行至第三天，高雄市長韓國瑜公職在身，前新北市長朱立倫及鴻海集團創辦人郭台銘皆延續著前兩天的衝刺，行程依舊滿檔、馬不停蹄的出席各項活動。

▲朱立倫「能團結的，最好」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫10日早上8點先是接受廣播電台的專訪，與此同時他在臉書發文提到韓國瑜先前所談論的國軍「徵募並行」制度，他認為重點應放在怎麼讓募兵更順利、戰備更到位。緊接著9時出席位在台大校友會館舉辦的「能團結的，最好」記者會，談到自己在網路聲量的負面評價為最低、「最不適合擔任總統」的百分比也是最低，而記者會內容也同步在臉書直播。

朱立倫在12時前往台南拜訪台南市家長聯合會，下午2點則是與安平商圈的業主進行座談。他的腳步不停歇，除了下午3時前去觀音亭參拜、更兩度接受電台節目的專訪、5時拜訪台南市商會、而最後一個行程為參加前立法院長王金平的直播節目。

接續前兩日的低調，韓國瑜初選第三天出席的公開行程僅為市政活動，包括高雄市宗教執事人員業務講習活動、108年度戶政日慶祝活動及毒品防制事務基金會董事會。

而郭台銘則是上午赴基隆拜會國民黨基隆市黨部、拜會大佛禪院以及參拜奠濟宮，10日下午轉往宜蘭拜會宜蘭縣議會、五穀廟參拜神農大帝、頭城慶元宮等，並參訪陳定南紀念園區。

▲郭台銘拜會基隆市黨部 。（圖／記者徐斌慎攝）

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