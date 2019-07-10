周偉航：國民黨初選結果已經出來了　「非韓不投」準備擊潰韓國瑜

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調來到第3天，關於初選民調的謠言滿天飛，除了傳出民進黨支持者灌票給高雄市長韓國瑜，還有「棄朱保郭」的說法，外界不斷猜測最終誰會勝出。輔仁大學助理教授周偉航10日表示，結果其實已經出來了，只是在等著宣判而已，現在大喊「非韓不投」的非國民黨人，大多數在國民黨初選後是會全力擊潰韓國瑜。

針對國民黨總統初選民調，周偉航於臉書表示，電話已經打了兩天，結果其實已經出來了，只是在等著宣判而已，他分析，現在大喊「非韓不投」的非國民黨人，大多數在國民黨初選後是會全力擊潰韓國瑜，而且躍躍欲試；但大喊應該讓郭台銘勝出的非國民黨人，有許多人的理由不是戰略考量，而是在內心中已經退讓了，也就是「默默轉變成能接受郭台銘在大選中勝出」，雖然他們強調初選後還是會全力打敗郭台銘，但意志已經明顯不穩。

關於初選民調的謠言，中華大學講座教授杜紫宸也說，台灣選舉史上，到了最後一刻，選民常會放棄第三名，應該是人之常情，因為不想自己的一票白投，「所以棄保並不是其他人操作所出來的」，而是選民正常心理，朱立倫自登記初選以來，一直維持大約 9-13%的支持率，現在可能直接摔掉其中10%？如果真發生了，大家不必稀奇，現在唯一令人好奇的是，這10%的選民將移轉到誰的名下？