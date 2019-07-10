被問「民調輸韓國瑜9%」　郭台銘霸氣回：我絕對不相信

地方中心／基隆報導

國民黨總統初選開跑，參選人郭台銘勤跑基層，爭取黨內支持，10日一早就前往基隆市中正公園拜會大佛禪寺。現場有記者問到，相不相信韓國瑜的民調贏了他9%；對此，郭台銘斬釘截鐵的回應，「我絕對不相信。」

▲媒體報導民調輸韓國瑜，郭台銘霸氣回應，「不相信。」（圖／記者陳以昇攝）



國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選，而目前有媒體調查結果顯示，韓國瑜的民調贏過郭台銘9%。對此郭台銘表示，韓國瑜是很強的對手，但自己也不是沒有希望，「誰來代領中華民國，讓台灣有機會翻轉未來，迎向未來，不跟黑金勾結。」

他認為，人民如果要選擇拚經濟，那他會是一個最合適的人選，且若國民黨要贏，只有高雄贏、立法委員過半贏，總統大選也要贏，「如果不能夠達到這個目標，國民黨三贏會變成三輸。」

同時郭台銘也針對民調方式提出質疑，此次民調要民眾在家接電話的方式，明顯「已經大量失真」，民眾不可能一個禮拜都不出門、在家接電話。

而競爭對手韓國瑜被問到民調一事則回應，民調的狀況目前無法掌握，現在該做的、該說的、該表述的都清清楚楚地做好，像竹筒倒豆子般，通通毫無保留地倒出去。

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