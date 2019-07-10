「我把高雄賣了嗎」　韓國瑜：民進黨藉怕台灣被消滅爭取選票

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選8日至14日進行電話民調，預計15日公布結果，各參選人勤跑基層、演說行程滿檔，力拚出線。高雄市長韓國瑜9日則接受電視政論節目專訪，他怒批，民進黨政府執政不認真，選舉一到搞衝突，藉由讓人民害怕台灣快被消滅來爭取選票。

韓國瑜接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪時表示，蔡政府執政三年不認真，藉由讓人民害怕台灣被消滅來爭取選票，是不負責任的作法，「馬英九執政，中華民國賣掉了嗎？我把高雄賣了嗎？」，因此，他要跟綠軍喊話，台灣兩隻腳是民主自由，兩隻手是握遍全世界，心要知道苦民所苦，腦要絞盡腦汁用盡方法賺錢改善生活。

對於在外租屋引發批評聲浪，韓國瑜說明，市長官邸太大，有時是自己一個人，且還要回去洗衣服，住太大未必方便，所以就租一個小房子，是屬於一般標準，三房兩廳，簡單的公寓，有電梯的，「現在被放大，我也自己都搞不清楚了，所以我就邀請所有新聞記者，改天有空到我租的房子，來泡泡茶、聊聊天」

至於妻子李佳芬名下雲林房產，韓國瑜回應，17年前退休，李佳芬買蓋好的中古屋，房子是沒問題的，有問題就無法過戶了，旁邊籃球場拆掉，一切依法，不會有特權，李佳芬心情多少受影響，大家覺得有問題，自愛就拆掉了。