「重回工業強國是我專業」　郭台銘：我當總統台灣超越南韓

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國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘10日表示，南韓總統文在寅發表「製造業文藝復興計劃」，目標是讓南韓擠進製造業全球第四名，這對台灣來說是警訊，也是轉機，「讓我國重回工業強國之列，這恰是我的專業，我當總統，台灣定會超越南韓！」

郭台銘透過臉書表示，許多朋友好奇他提出的政見，真能把餅做大，給人民更好的服務？因此，他想說明「智慧科技島」，聊聊當前的全球產業趨勢。

郭台銘指出，南韓總統文在寅日前發表「製造業文藝復興計劃」，要輔導3萬家國內中小企業建設智能工廠、2030年前新建兩千家AI工廠，好讓南韓擠進製造業全球第四名，而這對台灣是警訊，也是轉機。

郭台銘提到，台灣曾是世界工業出口的前十強，在韓國啟動製造業升級計畫之際，台灣更應急起直追，發展工業互聯網，推動智慧製造，「讓我國重回工業強國之列，這恰是我的專業，我當總統，台灣定會超越南韓！」

此外，郭台銘也說，未來的健康產業將會結合AI和大數據，包含基因檢測、精準醫療、預防醫學等，台灣有極佳的資訊科技與醫療人才，卻因為陳舊法規及政客視野，無法推動產業創新。

郭台銘說明，先進國家像日本也極重視智慧醫療的研發，透過健康大數據與產官學民合作，每年約有上億日圓的民間投資，產生數百億日圓的經濟效益，若用在台灣，試想可創造多少產值和就業；以上就是智慧科技島的政見，「世界的趨勢，郭懂！我會帶領中華民國衝刺，打國際盃，賺世界財。」

另一方面，針對「0-6歲國家幫養」的政見引來批評，郭台銘說，他很遺憾，此政見不停遭受抨擊與訕笑，政客只會將「不可能」當跳票的藉口，但他把「沒有不可能」當座右銘，台灣不想再輸南韓，就相信郭台銘，他必能讓台灣產業轉型加值，幫人民加薪。

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）