支持郭台銘選總統？柯文哲：人家還在初選欸

▲柯文哲與里長市政座談會信義場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲幕僚李縉穎日前在PTT八卦版發文，呼籲「讓郭擋住韓」被質疑帶風向想影響國民黨初選，傳出此舉讓韓粉大為不滿；對此，柯文哲未多談，「唉唷，想太多」。另外，郭台銘日前因為忘記關mic，一句「他已經不理智了」引發討論，柯苦笑說，這應該要去問郭台銘不應該來問他。

柯市府市長室主任研究員、「國際戰情室」幕僚李縉穎，日前在PTT八卦版發文，拿出民調佐證，呼籲「讓郭擋住韓」，被質疑帶風向想影響國民黨初選；外界認為，如果韓粉因此團結、韓國瑜從黨內初選出線，未來的「郭粉」可能會轉向到柯身邊。

對此，柯文哲未多談，僅表示「唉唷，想太多」；接著柯說，在檢討去年台灣公投時，從社會學角度來講不好的地方在哪裡？10個題目你只要是支持國民黨的，都可以猜到10題是回答哪些題目，支持民進黨就可以猜到他10題公投題目是投哪些，「我相信相關係數的R值應該超過0.6，這表示一個分裂的國家而不是多元混合的國家，所以不是很理想。」

另外，郭台銘因為忘記關mic，一句「他已經不理智了」引發討論，後來解釋是指自己，柯文哲聞言先反問，「他說他自己不理智？」，接著表示，那應該問他（郭台銘）怎麼會問我，「人家講的話都問我說他講的話什麼意思，我的天啊。」

至於是否會排斥跟郭台銘合作？柯文哲說，朋友要多、敵人要少，合作有很多種合作，「這題要怎麼講我也不曉得」；而是否會挺郭選總統？柯說，「挺他選總統？再說吧，人家還在初選欸。」

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