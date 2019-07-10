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打電話叫外賣！盒子一開「6腳死屍」翻肚藏飯中…餐廳竟辯：是同行抹黑

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▲▼打電話叫外賣！盒子一開「6腳死屍」翻肚藏飯中…餐廳竟辯：是同行抹黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲小強差點被當成底下的雪菜一起吃下肚。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

有大陸網友在微博上爆料，自己近日叫了浙江省杭州市一間知名連鎖餐廳的外賣時，竟然在裡面吃到一隻「翻肚小強」，懷疑店家衛生情況不佳。不料店家得知消息後辯稱，「顧客沒辦法證明小強一定是來自我們家餐廳的，有可能是同行惡意抹黑，故意以此大做文章。」

綜合陸媒報導，這名網友表示，當他打開外賣時，就在米飯裡頭找到一隻死掉的蟑螂，「我本身也不是說對吃有多講究，如果吃到頭髮也就算了，可以把它挑出來繼續食用；但是這蟑螂真的太噁心了，要是不仔細看，可能還會不小心把牠當作雪菜（雪裡紅）吃下肚。」

▼事發餐廳環境不佳。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼打電話叫外賣！盒子一開「6腳死屍」翻肚藏飯中…餐廳竟辯：是同行抹黑。（圖／翻攝自梨視頻）

事發後，當地市場監管局也後對餐廳廚房進行檢查，發現裡頭的衛生環境相當雜亂，餐具不乾淨，垃圾桶還沒有蓋上蓋子；另外，食品原料與非食品原料未分開擺放，有許多食品也早就過期了。據悉，餐廳目前已經被勒令停業整改。

但店家卻向媒體透露，吃到小強的顧客在第一時間並沒有主動聯繫店家來商討賠償事宜，反而是選擇在網路上貼出照片並直指這些問題，懷疑是同行惡意抹黑。

▼即使環境不潔，店家仍認為是同行惡意抹黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼打電話叫外賣！盒子一開「6腳死屍」翻肚藏飯中…餐廳竟辯：是同行抹黑。（圖／翻攝自梨視頻）

不少人看完後也都感到反胃，紛紛留言表示，「不去反省自己的問題還怪別人，這種店家就該終身禁止從事食品行業」、「找藉口，也應該找點新鮮的」、「都髒亂成這樣還不檢討」、「驗DNA啊」、「第一次聽到這種神回答」、「這家店很常吃的說，以後不叫了」、「自己煮比較衛生…」、「蟑螂在飯裡絕對無法接受」。

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關鍵字：外賣,蟑螂,死屍,小強,抹黑,餐廳,雪菜

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