一早驚見超大蟑螂！老公嚇歪躲遠遠...抬手狂抖「在那裡」　妻一手霸氣殲滅

▲一早被老公叫醒打蟑螂，人妻感到相當無奈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一般人的印象中，大多是「女性」較為怕蟑螂，但其實不然！一名人妻表示，有一天清晨7時20分左右，自己突然被老公給叫醒，原來是家中出現了一隻大蟑螂，讓她又氣又無奈地表示，「別人都是老公保護老婆，為什麼是我在保護你？」。

人妻在臉書社團「爆怨公社」PO出一早與丈夫的對話，只見原PO老公先是輕喚「老婆～老婆～」，硬是叫醒仍在睡夢中的妻子，展開了以下的對話。

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原PO老公：你可以幫我打蟑螂嗎⋯(抖～

原PO：吼~不要理他讓他走啦～(轉身睡

原PO老公：不行啦他很大隻～(抖～

原PO：吼~為什麼我要一早起來打蟑螂，別人都是老公保護老婆為什麼是我在保護你⋯(太早被吵醒，怒

原PO老公：快點啦拜託他很大隻～

此時原PO也只能起床擔任史上最強老婆，展開疾速救援；至於原PO老公則在搬救兵成功後，便躲得遠遠，只用手指往蟑螂的方向一指，「在那裡」，直至殲滅任務成功。

▼以下蟑螂示意圖，害怕者請迅速滑過！

▲原PO老公超怕蟑螂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管大蟑螂已經一命嗚呼，但原PO老公仍感到相當不安，再問老婆，「家裡的門窗是不是都沒有關好？」，而原PO也殘忍地戳破丈夫的單純想法，「你知道蟑螂不一定是從門窗進來好嗎？也有可能是馬桶好嗎？」。

原PO回到床上躺好後，想想覺得不對，又從床上跳起來，「欸～你知道嗎？我身邊的所有男生都很怕蟑螂，我店長、公司弟弟，我平常在公司都殺不完，回家還要幫你繼續殺蟑螂，我明明自己也蠻怕的，偏偏遇到你們這一種」，直呼「上輩子你們一定是做了很多好事」！

PO文曝光後，不少網友紛紛留言，「妳怕還可以打蟑螂，我崇拜妳」、「我叫我老公打蟑螂，他都說放他走啦（因為他不敢打），我只好自己出手，自從有了孩子後，我都徒手殺蟑螂了」、「蟑螂真的很噁，想到之前為了前女友一個人進浴室面對七隻特肥蟑螂的壯烈史詩戰役…」。

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