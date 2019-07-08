帶小孩到日本旅遊吧！親子友善設施　讓爸媽不再手忙腳亂

▲（圖／Pinterest）

當了媽媽之後，出門前要準備的全是孩子的用品、衣物和玩具，地點也不再能夠隨心挑選，有沒有尿布檯？可不可以使用推車？適不適合帶孩子前往？種種必要條件都需謹慎考慮。

儘管帶小孩出門有諸多不便，但身為爸媽偶爾想出國放鬆或帶孩子到處看世界也是在所難免！或許可以選擇航程不到 3 小時，又具備友善景點、設施和貼心服務的日本作為首要選擇：

餐廳

小孩優先的外食文化

▲（圖／Pinterest）

從民生方面的「食」來看，除了專門的親子餐廳，大多數的日本餐館都附有兒童專用座椅、方便小孩用餐的墊高小椅以及兒童餐點。店家不僅會以童趣可愛的造型作為擺盤裝飾，也會在漢堡肉、炸蝦、白飯等主食之後，提供軟糖、冰淇淋這些餐後點心與果汁，讓小孩可以效仿大人的用餐節奏，不吵鬧地和父母一塊用餐。

有些餐廳為防止小朋友挨餓、無聊而吵鬧，兒童餐的上餐時間也會特別留意，優先於大人的套餐，並且隨餐附上小玩具，貼心地轉移小孩的注意力。若是碰上年紀較小的寶寶，也多半能通融攜帶外食進入，或是主動提供副食品與其他服務！

儘管還是有些較注重氣氛而不甚歡迎小孩的餐廳，但大多數的日本餐飲業者，都是抱持著開放與友善的態度來接待每一組大、小客人。

百貨商場

照顧小孩需求的貼心設施

▲（圖／東京 GRAND TREE 武藏小杉 官方網站）

除了餐廳之外，日本的許多百貨商場更是著名的友善親子顧客，標榜既能讓大人買得開心，也能帶給小孩快樂，像是頂樓為巨型空中花園的「東京 GRAND TREE 武藏小杉」和擁有整棟親子 Family Mall 的巨型商場「AEON MALL 幕張新都心」都是親子旅日必逛的百貨首選。

原因無他，從商場內的品牌店家、購物動線到空間陳設，隨處都可見專為親子設想的貼心設施，比方說大量的座椅休憩區、免費的兒童遊樂區域，並在每一層樓都附有母嬰哺乳室，好讓家長得以換尿布、餵母乳、準備熱水泡奶等。有些甚至會在女廁內，特地裝設暫時安放小孩的座位，讓媽媽能夠好好地上廁所。

▲（圖／東京 GRAND TREE 武藏小杉 官方網站）

此外，在某些百貨的用餐區中還會特地安排「親子友善用餐區」，避免親子家庭在熱門時段得以不用人擠人用餐，在座位的設計上也設計為一高一低的模式，方便大人和小孩同坐，貼心指數百分百！

大眾運輸工具

友善親子的空間規劃

最後在大眾運輸的空間規劃上更是，由於日本屬於災難與災害較頻繁的國家，因此他們的處事原則習慣以女人和小孩為優先原則，只要看見攜帶小孩出門的家庭，一定會成為矚目且倍受禮讓的焦點。

▲（圖／Pinterest）

在電車和建築內部的規畫，少有高起的門檻、通常都會設有電梯，方便行動不便和攜帶小孩的家長通行。

不僅如此，因日本的市內公車搭乘對象主要為老弱婦孺，司機們都會特別留意車速以及乘客的上下車情形，車內也會規畫嬰兒車的停放位置、固定的安全帶和下方把手，只要非尖峰通勤時間，原則上都不用特別摺疊嬰兒車，也經常會有熱心的民眾協助上、下車，對單獨帶小孩出門的父母來說帶來相當大的助益。

▲（圖／Pinterest）

當小孩加入家庭的那刻起，生活真的會起很大的波瀾，但身為父母的我們，不一定要就此限縮自己想做的事，做好事前準備和規劃，仍然能在有限的空間裡完成自己的人生。

今年暑假，試著帶著孩子前往日本，共創美好的親子旅程吧！不管帶小孩出門有多不便，請放心，總有這些善良的人和友善的設施們會接住我們的。

本文部分內文參考自：《日本媽媽的聰明育兒術》

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