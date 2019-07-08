　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

帶小孩到日本旅遊吧！親子友善設施　讓爸媽不再手忙腳亂

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

當了媽媽之後，出門前要準備的全是孩子的用品、衣物和玩具，地點也不再能夠隨心挑選，有沒有尿布檯？可不可以使用推車？適不適合帶孩子前往？種種必要條件都需謹慎考慮。

儘管帶小孩出門有諸多不便，但身為爸媽偶爾想出國放鬆或帶孩子到處看世界也是在所難免！或許可以選擇航程不到 3 小時，又具備友善景點、設施和貼心服務的日本作為首要選擇：

餐廳

小孩優先的外食文化

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

從民生方面的「食」來看，除了專門的親子餐廳，大多數的日本餐館都附有兒童專用座椅、方便小孩用餐的墊高小椅以及兒童餐點。店家不僅會以童趣可愛的造型作為擺盤裝飾，也會在漢堡肉、炸蝦、白飯等主食之後，提供軟糖、冰淇淋這些餐後點心與果汁，讓小孩可以效仿大人的用餐節奏，不吵鬧地和父母一塊用餐。

有些餐廳為防止小朋友挨餓、無聊而吵鬧，兒童餐的上餐時間也會特別留意，優先於大人的套餐，並且隨餐附上小玩具，貼心地轉移小孩的注意力。若是碰上年紀較小的寶寶，也多半能通融攜帶外食進入，或是主動提供副食品與其他服務！

儘管還是有些較注重氣氛而不甚歡迎小孩的餐廳，但大多數的日本餐飲業者，都是抱持著開放與友善的態度來接待每一組大、小客人。

百貨商場

照顧小孩需求的貼心設施

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／東京 GRAND TREE 武藏小杉 官方網站）

除了餐廳之外，日本的許多百貨商場更是著名的友善親子顧客，標榜既能讓大人買得開心，也能帶給小孩快樂，像是頂樓為巨型空中花園的「東京 GRAND TREE 武藏小杉」和擁有整棟親子 Family Mall 的巨型商場「AEON MALL 幕張新都心」都是親子旅日必逛的百貨首選。

原因無他，從商場內的品牌店家、購物動線到空間陳設，隨處都可見專為親子設想的貼心設施，比方說大量的座椅休憩區、免費的兒童遊樂區域，並在每一層樓都附有母嬰哺乳室，好讓家長得以換尿布、餵母乳、準備熱水泡奶等。有些甚至會在女廁內，特地裝設暫時安放小孩的座位，讓媽媽能夠好好地上廁所。

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／東京 GRAND TREE 武藏小杉 官方網站）

此外，在某些百貨的用餐區中還會特地安排「親子友善用餐區」，避免親子家庭在熱門時段得以不用人擠人用餐，在座位的設計上也設計為一高一低的模式，方便大人和小孩同坐，貼心指數百分百！

大眾運輸工具

友善親子的空間規劃

最後在大眾運輸的空間規劃上更是，由於日本屬於災難與災害較頻繁的國家，因此他們的處事原則習慣以女人和小孩為優先原則，只要看見攜帶小孩出門的家庭，一定會成為矚目且倍受禮讓的焦點。

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

在電車和建築內部的規畫，少有高起的門檻、通常都會設有電梯，方便行動不便和攜帶小孩的家長通行。

不僅如此，因日本的市內公車搭乘對象主要為老弱婦孺，司機們都會特別留意車速以及乘客的上下車情形，車內也會規畫嬰兒車的停放位置、固定的安全帶和下方把手，只要非尖峰通勤時間，原則上都不用特別摺疊嬰兒車，也經常會有熱心的民眾協助上、下車，對單獨帶小孩出門的父母來說帶來相當大的助益。

▲極具魅力的育兒國度：有「親子友善設施」當靠山，輕鬆帶著孩子到日本看世界。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

當小孩加入家庭的那刻起，生活真的會起很大的波瀾，但身為父母的我們，不一定要就此限縮自己想做的事，做好事前準備和規劃，仍然能在有限的空間裡完成自己的人生。

今年暑假，試著帶著孩子前往日本，共創美好的親子旅程吧！不管帶小孩出門有多不便，請放心，總有這些善良的人和友善的設施們會接住我們的。

本文部分內文參考自：《日本媽媽的聰明育兒術》

延伸閱讀：

這些都有就安心了！帶寶寶、小孩旅行時必備的 10 樣用品

從 0 歲開始教！學習日本媽媽的聰明育兒術，養出不挑食有責任感的孩子

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
直播／館長登門道歉了！誤以為詹江村濫用職權
「師公才會丟筆」　潘恒旭嗆蘇貞昌：我屏東人沒聽過！不要硬掰
快訊／孫盛希半夜哭腫眼！哽咽宣布「分手7年男友」
瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿百片「衛生棉」：不是有錢就大爺
「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻記者會揭開歇業背後真相

關鍵字：女子學,親子,餐廳,友善,百貨公司,日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

水果攤老闆揪甘心標語引熱議　忙碌上班也別忘了「這件事」！

免費跟「粉紅兔兔、P助」狂拍照！小7「卡娜赫拉的小動物」聯名店全球獨創

帶小孩到日本旅遊吧！親子友善設施　讓爸媽不再手忙腳亂

【廣編】股票上市皇普建設　竹北「皇普雲鼎」初登場

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

萌翻！玩具總動員4首映會　人氣爆棚「周邊商品」搶先入手

她一跳全場都跪了！專訪Popping大神Angyil

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

水果攤老闆揪甘心標語引熱議　忙碌上班也別忘了「這件事」！

免費跟「粉紅兔兔、P助」狂拍照！小7「卡娜赫拉的小動物」聯名店全球獨創

帶小孩到日本旅遊吧！親子友善設施　讓爸媽不再手忙腳亂

【廣編】股票上市皇普建設　竹北「皇普雲鼎」初登場

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

萌翻！玩具總動員4首映會　人氣爆棚「周邊商品」搶先入手

她一跳全場都跪了！專訪Popping大神Angyil

叛逆汪妹不回家！盡責拉拉緊咬繩狂拉　「傻眼結局」上千人笑翻

「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

《星光》賴銘偉在醒吾科大教書！　「想要唱到80歲」

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

更新／印度巴士高速公路翻覆　5m摔河中至少29死…司機撞破護欄

快訊／誤以為詹江村濫用職權　館長登門道歉了

天心被小三嗆聲「像死魚」…床戰對話曝光　網驚：能播嗎？

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

消費熱門新聞

連續14天都可抽「買一送一」！..

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

限時5小時！星巴克「星冰樂買一..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

紐約保養潮牌出現獨家隱藏優惠

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

超商也要改成「就口杯」了！小7..

2件最低只要0元！小7「飲料抽..

情商課穩坐2019上半年暢銷榜..

網最愛「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸..

更多熱門

相關新聞

投核彈終結二戰　他卻無墳墓紀念

1945年8月6日，美軍下令對日本廣島市、長崎市投下原子彈，成為日後日本投降、第二次世界大戰結束的主因。然而，當時負責執行核武攻擊任務的飛行員保羅蒂貝特（Paul Tibbets）在2007年1月去世，至今卻沒有墳墓讓後人紀念。

日韓關係「直逼0度冰點」美搞癱同盟關係

美日澳聯合軍演　中國派「高科技軍艦」監視

證實日軍用化武　279毒氣彈打中日戰爭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面