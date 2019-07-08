可樂喝到見底「5隻活蟑螂亂竄」...下秒嚇到狂吐　店家「這回應」他超怒

▲可樂裡面有5隻小蟑螂。（圖／翻攝《看看新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東省深圳市一名康姓男子2日上午到福田區的一間連鎖快餐店吃早餐，當時他還點了一杯可樂，沒想到飲用到見底時，竟發現有5隻活蟑螂在亂竄，嚇得他當場嘔吐。事後，康男氣得找店家理論，雖然對方願意賠償1000元（台幣約4530元），但他仍然無法接受。

據《看看新聞》報導，康男日前出外用餐時，到一家店內點了一碗米粉、一杯可樂。他表示，「我把可樂喝完之後，發現底部竟然有5隻活蟑螂在爬動，有3隻大小像芝麻一樣，有2隻則是像綠豆這麼大，重點是我還喝光光，當場吐了，眼淚也流出來了。」

▲康男表示，喝完之後當場噁心到吐。

事後，康男到醫院檢查，醫生則說，「才剛喝進去，還不知道會有什麼影響，但不排除以後有病毒感染的情況。」從康男所提供的照片可看見，杯子裡面有許多黑點，雖然無法清楚看見是蟑螂，但康男也拿出了與店家的對話截圖，對方也當場承認了疏失。

▲康男日前到一家連鎖快餐店吃早餐。

對此，店家回應，願意按食物價格的10倍賠償康先生（台幣約4530元），並且指出，事發後，飲料機都已經暫停使用，機器出口也用保鮮膜包住了。不過，康先生仍然無法接受，雙方尚未達成共識，而最終他也決定向市監部門投訴。目前，執法人員已責令店方整改，並妥善處理好消費者的投訴。

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