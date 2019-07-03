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越來越難殺！蟑螂對多種殺蟲劑「產生抗藥性」　研究：一代暴增6倍

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▲▼蟑螂,小強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲未來要用殺蟲劑殺蟑螂，恐怕越來越難。（圖／Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

蟑螂是許多人的天敵，而且具有難以殺死特性，讓人頭痛，但這個情況可能會越來越糟。有研究指出，蟑螂已經演化出越來越強的抗藥性，光用單一殺蟲劑，甚至混合不同殺蟲劑，都難以消滅，未來如果想要趕走討人厭的小強，需要更多方法多管齊下。

美國印第安納州普渡大學（Purdue University）的研究員們將德國蟑螂暴露在不同的殺蟲劑環境中，發現一開始可以控制數量，但接下來，蟑螂的族群數量不但沒有減少，還維持水平，甚至將兩種不同的殺蟲劑混合之後，還出現了有增無減的狀況。

研究顯示，蟑螂不僅對環境中所接觸的殺蟲劑產生了抵抗力，也可以對抗其他不同種的殺蟲劑。接著，小強們就會再將這種免疫力傳給下一代，也就是說，基本上，未來的蟑螂只會變得越來越強大，不再怕單一種殺蟲劑。研究指出，這可能是因為人類常會混合一種以上的殺蟲劑，才讓蟑螂產生抗體。

帶領這項研究的普渡大學教授史卡爾夫（Michael Scharf）表示，「這是在蟑螂領域中，從未有過的挑戰，蟑螂們變得能夠對抗多項不同的殺蟲劑，未來幾乎不可能單靠化學藥物控制他們數量」。他提到，蟑螂在一代之內就能發展出4到6倍的抗藥性，而一直雌蟑螂一生中可以產下200到300隻後代，讓情況變得更糟，「我們都沒料到會發展的這麼快」。


史卡爾夫認為，未來想消滅蟑螂必須搭配更多不同的做法，包括物理性的方式，如陷阱、真空吸塵器等，並且加強衛生條件，畢竟，蟑螂早在人類出現在地球之前，就已經在此生活了幾百萬年，很有可能在幾百萬年之後，繼續佔領這個地方。

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關鍵字：蟑螂,小強,殺蟑螂

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