麥當勞68元滿福堡餐vs.台式早餐店60元「漢堡+大冰奶」　網友選擇一面倒

▲提起台式早餐店，多數網友的腦海中肯定會浮現「大冰奶」3字。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣外食市場龐大，早、午、晚餐都是戰場，近日就有網友早上覓食時發現一個現象，今年不論是住家附近的傳統台式早餐店或連鎖速食店麥當勞都有漲價，前者飽餐一頓60元、後者68元，8塊錢的差距之下，該怎麼選擇呢？

網友6日上午在PTT發文，提到今年台式早餐店和麥當勞都有漲價，不過幅度有別，導致2者的價格已相去不遠。早餐店賣的豬肉漢堡加蛋漲到40元、大杯冰奶茶20元，一組吃下來得花上60元；麥當勞豬肉滿福堡套餐（超值配餐）從65元漲到68元。

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他說，目前這2種類型的早餐組合只差8元，推測也許再過幾年之後會出現「黃金交叉」，過去被視為較高檔的麥當勞反而更便宜，「小魯弟對這個情況很擔憂，認為會引發全台早餐店金融風暴，大家怎麼看？」

▲麥當勞近年積極經營早餐市場。（圖 / 記者張一中攝 ）

文章貼上網，多數網友都覺得麥當勞稍微貴了點但比早餐店值得，「麥當勞越來越實惠了」、「一個沒冷氣一個有冷氣自己選吧，我是選口感較佳的那個啦」、「我這邊（早餐店）漢堡55飲料25（元）」、「豬肉蛋滿福堡屌打」、「我現在每天早餐都吃超商或麥當勞」、「麥當勞安全多了，早餐店那品質你敢吃？」

不過傳統早餐店也有支持者，他們紛紛提出優勢所在，「早上有人叫你帥哥，美麗早晨無價」、「早餐店的大冰奶無可取代」、「麥當勞一個薯餅32元而且超小」、「早餐店精髓在大冰奶」。