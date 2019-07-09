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ET民調／藍白綠「三腳督」國民黨派郭台銘或韓國瑜都贏　四成受訪者認郭能帶動台灣經濟發展

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▲▼郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、番社中天電視台）

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝中天電視台）

政治中心／台北報導

國民黨總統初選民調電訪已於7/8~14間進行，而在上週三(7/3)的最後一場政見發表會主題聚焦經濟、財政等議題，備受國人關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在藍白綠「三腳督」的情況下，國民黨不管是由郭台銘或韓國瑜出線，目前支持度均領先蔡英文3個百分點以上，而柯文哲支持度則落後當老三。

近期熱烈展開的國民黨民調結果，預計最快在15日出爐，屆時將正式產生國民黨提名人選。而在《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，郭台銘憑藉其企業家能力提出將推動新十大建設及台灣半導體全產業鏈、富人稅及6歲前幼兒國家養等政策而大獲民眾肯定，認為其闡述的內容最具體，同時有高達40.4%受訪者首推郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展，遠超越韓國瑜的24.6%，而其他參選人占比均不到一成。

《ETtoday新聞雲》於2019年7月4日至7月8日透過電話訪問及簡訊調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成2,271份有效樣本。調查結果發現，在假設台北市長柯文哲可能參選的「三腳督」情況下，藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，與民進黨的蔡英文、白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘34.8%、蔡英文31.7%、柯文哲15.1%，蔡英文、郭台銘人二人支持度又再出現黃金交叉而互換序位，而柯文哲支持度則持平。

相較於前次6月20日的調查結果，當郭台銘對上蔡英文及柯文哲，郭台銘支持度上升2.9%，而蔡英文支持度則下降3.3%，因此郭台銘又反轉領先蔡英文3.1%。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，三人的支持度排序為韓國瑜38.4%、蔡英文33.0%、柯文哲16.5%，韓國瑜支持度同樣反轉領先蔡英文成為第一，而柯文哲一樣位居第三。

相較於前次6月20日的調查結果，當韓國瑜對上蔡英文及柯文哲，韓國瑜支持度明顯回升6.5%，而蔡英文及柯文哲支持度則分別下降3.6%及3.0%，因此韓國瑜又領先第二名蔡英文有5.4個百分點。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

此外，國民黨總統初選電話民調已在7月8日開始執行至14日，最快在7月15日結果出爐便可確認提名人選。調查發現在國民黨人選方面，郭台銘的支持度從28.2%略降0.2個百分點到28.0%，而韓國瑜則從25.7%略增3.8個百分點為29.5%，因此韓國瑜追上郭台銘，兩人支持度可說是平手。▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，郭台銘在男性、49歲以下、大專/大學以上程度等族群均獲得相對較高的支持度；而韓國瑜則在女性、50歲以上、南部、東部及離島地區、國民黨及泛藍傾向者、高中/職及以下程度等族群獲得相對較高的支持度。另在政黨中立者的支持度，兩人呈現平分秋色(25.8%：25.3%)。

相較於第四波6月20日的調查結果，郭台銘在女性、中部地區、國民黨及泛藍傾向者、國小及以下及高中/職族群的支持度均有略微減弱；而韓國瑜則在女性、20~29歲、50歲以上、南部、東部及離島地區、國民黨傾向者、國小及以下及高中/職程度等族群的支持度均有增強。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

另國民黨總統初選的第三場也是最後一場政見會在7月3日舉行，主題聚焦經濟、財政、能源與環境等議題，針對各參選人的表現，調查發現以郭台銘(25.8%)的申論讓受訪者的印象最深刻，其次依序是韓國瑜(22.1%)、朱立倫(10.0%)等人。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

至於問題回答時抽籤抽到財政與能源題，哪一位參選人的回答，讓受訪者認為最具體？調查也發現，有26.9%受訪者首推郭台銘：「推動新十大建設及台灣半導體全產業鏈等；6歲前幼兒國家養，使命必達。」最具體；而21.6%受訪者認為是韓國瑜：「要翻轉貧富與北高差距，讓庶民經濟、南北差距以雙引擎拉升。」；另15.0%受訪者則認為是朱立倫：「自由開放，推動自經區，發展新創(AI等)及文化經濟，打造台灣成機能紡織島。」，其他參選人占比均不到一成。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

也因此在受訪者認為國民黨哪位總統參選人最有能力帶動台灣經濟發展？調查發現，有40.4%受訪者首推郭台銘，24.6%受訪者認為是韓國瑜，而其他參選人占比均不到一成。

▲▼ET民調/4成民眾認同郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展 。（圖／ET民調雲）

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月4日至7月8日進行，調查回收有效樣本數為2,271份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.1%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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關鍵字：郭台銘,總統,民調,總統參選

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