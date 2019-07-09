柯文哲回應郭台銘：完全國家養不大可能　不如「國家幫你養」

▲柯文哲臉書po文。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出0-6歲國家養，引起熱議。台北市長柯文哲9日發臉書表示，選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒有那麼簡單，完全「國家養」不大可能，「國家幫你養」還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。

柯文哲表示，去年選市長時，有候選人喊出「第二胎國家養」，現在又有人提出「0到6歲國家養」、「65歲以上國家養」⋯等口號，其實不管怎麼「養」，對年輕父母來說，單純給補助並沒有解決問題，後面的養育、教育才是麻煩。



柯文哲說，台北市佈建了20處的「大公托」公辦民營托嬰中心，以及50處的「小家園」社區公共托育家園，小家園透過4個托育員照顧12個小孩的模式，讓父母可以安心把0到2歲的小孩交給他們照顧，這個模式在台北市率先實驗成功後，現在也擴展到其他縣市。



柯文哲指出，他們也盤點閒置的國小空間，來做托育家園、2歲專班，以及3歲至5歲的公共化幼兒園，希望未來從0歲到12歲，都可以在同一個學校照顧、就讀，如果臨時有事孩子需要幫忙照顧，還有「臨時托育」、「臨時照顧」的服務可以申請。



柯文哲最後還說，發錢很簡單，完整的系統建立才是大工程，長久之計才是一個負責任的政府應該做的事。

其他人也看了這些新聞...

►影／腦麻朋友吃力比出「加油手勢」！霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

►初選民調落後韓國瑜 郭台銘：相信99%選民都是理智的！

►國民黨總統初選民調15%互比 朱立倫：黨內互打讓民進黨有灌票機會