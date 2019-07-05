轟蔡政府不重視少子化　郭台銘：沒辦法做，換我做給你看

▲郭台銘砲轟政府不重視少子化。（圖／記者李毓康攝）



地方中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘針對少子化問題提出看法，並拋出「0-6歲國家養」的政見引來熱議；他5日再發聲明稿砲轟，總統蔡英文不深思輕重緩急的優先順序，反而一味以政治人物的慣性思維來指責，「你沒辦法做的，換我做給你看。」

郭台銘競選總部發出新聞稿寫道，少子化造成人口死亡交叉，已經是嚴重的國安問題，「政治咖」沒有能力解決，零到六歲幼兒國家養的政策，如果用零舊思維來決策，當然就跟不上時代脈動，「錢不是問題，關鍵在要不要做，有沒有決心做！」

韓國於2016年為此花費153兆韓幣（約台幣3000億），若換算成台灣人口數來看，則約花1400億。日本面對此問題，甚至將養育兒津貼擴大到15歲。而日韓政府都已察覺少子化是嚴重國家問題，並投注鉅額國家預算扭轉趨勢，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

郭台銘指出，台灣2019年1月-5月少子化依舊嚴重，至年底樂觀估計新生兒僅達17萬5000人，較去年18萬2000人減少7000-8000人，台灣人口出生與死亡將進入死亡交叉；然而，蔡英文政府眼中永遠只有選舉，為了綁樁，前瞻計畫撒幣8800億，顯然少子化問題，蔡政府真的重視嗎？

郭台銘表示，「你只會花錢，我懂賺錢；你重選舉，我顧經濟；如同我所宣示的，你沒辦法做的，換我做給你看，願意賭上家產也一定要做，這就是決心！我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

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