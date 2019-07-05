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證實推薦買主接手Lamigo　郭台銘力推中職與日本職棒結合

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▲▼ 郭台銘參加黃埔建軍95週年慶祝大會 。（圖／記者張一中攝）

▲郭台銘牽線新買主。（圖／記者張一中攝）

記者吳奕靖／高雄報導

職棒Lamigo桃猿3日召開記者會，宣布正式啟動轉賣程序，引起球員、職棒界及球迷關注。對此前鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘在5日經濟論壇聯訪時表示，當選總統後，會安排台灣職棒與日本職棒進行聯盟，2方可以在2地開打。

郭台銘會後聯訪被問到Lamigo轉手一事，他證實確實有居中協調、牽線，並安排買家中午在台大校友會館與老闆見面會談；後續希望能以競標方式，讓老闆去決定。

郭台銘說，「我懂運動文化產業，2008年看北京奧運會，我們棒球輸給中國，我很難過，我會告訴大家怎麼用高科技贏回來。」他強調，自己非常喜歡運動，除了籃球，在南投、雲林都有支持棒球隊，台灣職業運動如果跟日本、美國結合，加上5G、AI等高科技，前景非常看好。

另外郭台銘指出，「台灣棒球有很多問題在於，賭博性問題，我是希望可以把它合法化、法制化，但不能做假球。」他提及過去曾和幾個美國聯盟談過，如何把運動彩票一樣合法化，「不管職棒或職籃如果要簽賭沒關係，但是要合法化，不能打假球，我會用當總統的高度讓它合法化，我也可以把林書豪請回來，因為我是中華民國最大外掛，至於Lamigo是一個突破點，未來希望職棒可以跟美日聯盟。」

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關鍵字：郭台銘,2020總統大選

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