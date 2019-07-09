郭台銘：軍公教加薪不能低於鴻海7%的幅度　再酸蔡「不敢戴國旗帽」

▲國台銘下午來到新竹竹蓮寺參拜。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨總統初選參選人郭台銘9日進行苗栗新竹行程，下午來到新竹市竹蓮寺，除了回應即使選後，與韓國瑜仍是兄弟，還表示，鴻海今年加薪7%，軍公教加薪幅度不應該比鴻海還低，而且「退休金不要給人家砍掉，加了就要加一輩子」。



郭台銘一下宣傳車後首先接受媒體聯訪，現場媒體問到，韓國瑜日前拋出「恢復徵兵制」，郭表示，未來的戰爭靠科技，但首先要和平，將來包括無人機、無人船，等等遠端遙控技術，戰爭則是能避免就避免，最好不要用人力，沒有人願意把家裡的小孩送上戰場。郭台銘強調，將來要靠戰力，不是靠兵力或軍力，但能夠和平當然就和平，不能和平就要使用高科技來做尊嚴式的防禦。

▲郭台銘喊出軍公教加薪不能低於鴻海的7%標準。



至於跟韓國瑜到底熟不熟，郭台銘也表示，韓國瑜的哥哥與他就讀同一國小，一起唱校歌，所以韓國瑜也算是他的兄弟，就算是選後，大家還是兄弟。而對於楊秋興，郭台銘也澄清，因為88水災才與當時還是民進黨高雄縣長楊秋興認識，更因為永齡農場建設，及後來楊代表高雄向他招商才有後續接觸。

對於民進黨疑似操弄國民黨初選議題，郭台銘說，「有沒有灌大家心知肚明！」，連民進黨友人都人在提醒他要注意，郭台銘說，他們有三殺策略，先殺高雄市，再殺立委，最後把中華民國總統幹掉，他反問，國民黨要三贏還是三輸？如果是三贏，有沒有更合適的人選？大家考慮考慮！

▲▼郭台銘酸蔡英文，國旗帽也不敢戴。

而朱立倫建議郭台銘「身障保險基金，應該弭平障礙，不是直接付100億元」，郭台銘也回應，自己去看身心障礙的同胞，看到他們還在睡十幾年還在睡的床墊，努力做月餅、蛋糕生存，他認為做一位政府的領導者，應該關懷弱勢，關懷困難的人，要想盡辦法賺錢，給人民希望，郭台銘說，要組織國家隊去打世界盃，而新竹就是他的出發點。

最後媒體問及要不要讓軍公教加薪，郭台銘先打蔡英文，酸她「國旗帽也不敢戴、中華民國總統為什麼不帶國旗帽」，只是想利用機會去蹭美國，鴻海今年已經宣布加薪7%，他希望軍公教也能比照，不能比鴻海低，他再呼籲，「退休了不要給人家砍掉，加了就要加一輩子」。

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