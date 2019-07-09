第一次在關公底下吃飯　郭台銘參拜苗栗關帝廟：覺得充滿正氣

▲郭台銘受到苗栗鄉親熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／苗栗報導

國民黨總統初選參選人郭台銘9日中午抵達苗栗市西山聖帝廟參拜，受到不少苗栗鄉親前來迎接，現場高喊「郭台銘當選」，郭董表示，第一次在關公廟底下吃飯，覺得充滿正氣，他並允諾，如果順利在黨內出線，他會回來感謝大家支持，並再一次品嘗愛心媽媽煮的飯菜。

▲郭台銘參拜西山聖帝廟。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘原訂中午12點10分到達西山聖帝廟，但遲至12點半才到，一大早就有不少郭粉拿著支持牌子等待，郭董抵達時，受到熱情鄉親熱烈歡迎，包括立委徐志榮、苗栗縣副縣長、縣議員、苗栗市長、苗栗市民代表和里長等。

▲熱情民眾拿支持郭台銘的標語。（圖／記者鄧木卿攝）

▲苗栗官員和民代支持郭台銘。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘先上二樓參拜關聖帝君，供桌兩旁擺放郭贈送的兩盆香籃，拜完再下樓一一和支持民眾握手致意，現場席開20多桌，座無虛席，他也特別提醒支持者，晚上如果接到民調電話，一定要說出「唯一支持郭台銘」。

▲20多桌全坐滿支持者。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘說，關公教導他做人要忠要義，要學習仁義禮智信，他認為關公是個值得學習的好榜樣，他還說，他第一次在關公底下吃飯，感覺充滿正義，他允諾，如果能在黨內順利出線，他一定會再回來吃愛心媽媽煮的飯菜，並感謝大家的支持，他一定不會忘了苗栗鄉親，話一說完，隨即響起如雷掌聲。

▲立委徐志榮拿帽子給郭台銘簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

▲西山聖帝廟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘送的香籃。（圖／記者鄧木卿攝）