新竹都城隍掌管政府吏治　郭台銘：如果當選總統一定沒有官員貪污

▲郭台銘一一和都城隍廟的小吃業者握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／新竹報導

國民黨總統初選候選人郭台銘9日下午接近5點時，抵達新竹市都城隍廟，受到現場信眾以及聞風而來的支持者熱烈歡迎，郭台銘表示，新竹都城隍爺是全國位階最高的城隍爺，城隍爺掌管政府吏治，他如果當選總統，一定會帶領台灣走向光明、沒有貪污腐敗的未來。

▲郭台銘參拜都城隍爺。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘傍晚在國民黨中常委呂學樟、聯電副董事長宣明智及多位市議員陪同下，先是站在宣傳車上掃街尋求支持，然後在4點45分左右抵達都城隍廟，現場民代帶領群眾高喊「選擇郭台銘、台灣一定贏」，並拜託大家接到電話民調，一定要回答「唯一支持郭台銘」。

▲郭台銘在宣傳車上向民眾致意。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘參拜完都城隍爺之後向現場鄉親發表簡短聲明，他說，上次有來新竹，但因行程因素，沒有來參拜，之前來新竹吃過很多次小吃，這是第一次進來，上次沒見到全國城隍廟聯誼會會長鄭耕亞，這次因為都城隍爺的安排，有緣見到面了。

▲現場支持者高喊郭台銘當選。（圖／記者鄧木卿攝）

郭說，據了解，全國有90多家城隍廟，其中有45家加入聯誼會，而新竹都城隍廟是位階最高者，掌管政府吏治，也就是效率和貪污，希望大家給他機會，將來如果當選中華民國總統，一定學習都城隍爺精神，勵精圖治，帶領台灣走向光明前途，為老百姓謀福利，絕對不會發生貪污和腐敗的事情，郭停留15分鐘後離去。