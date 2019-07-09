58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

▲凶殺案發生率遠高於恐怖攻擊。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）最新公布的報告指出，2017年全世界約有464,000人死於凶殺案，驚人的是，死亡人數居然遠超過同期死於武裝衝突和恐怖攻擊的89,000人。為了降低暴力犯罪率，該研究也表明，槍械、毒品、酒精都是進一步促成凶殺案的原因，所以需要加以防備並解決。

UNODC昨日（8日）公布了一項全球凶殺案的研究報告，指出死於暴力因素的人數從1992年的395,542人增加到2017年的464,000人；然而由於全球人口的增長速度遠超過紀錄在案的受害者，所以凶殺案的發生率正逐步降低，從7.2下降到了6.1。

UNODC執行主任費多托夫（Yury Fedotov）表示，這項研究主要在揭示與性別有關的殺戮、幫派暴力等因素，已做到預防和降低凶殺案的發生率，「各國也承諾到了2030年能減少所有形式的暴力和相關死亡率。」

報告首先提出，2017年組織犯罪就佔了所有凶殺案件的19％，自21世紀以來，死於組織犯罪的人數與所有武裝衝突的死亡人數總和相同，一定程度破壞了社會發展和國家穩定。全球各洲的凶殺率也有戲劇性的差異，美洲的17.2是全球最高，非洲的13.0也遠高於世界平均的6.1；而亞洲、歐洲、大洋洲則是分別為2.3、3.0和2.8。同樣是在美洲，但各個區域內國家之間的差異也大，中美洲凶殺率最高的國家是最低的7倍；南美洲則是相差了16倍。

根據報告，2017年全球凶殺案受害者中約有81％是男性，90％以上的嫌犯是男性，然而受害者之間的性別差異會隨年齡而變化，男孩成為受害者的可能性隨者年齡增長而增加，15至29歲之間的男性尤最。儘管女性受害的比例遠低於男性，但女性被親密伴侶和家人殺害比率達58%，高於2012年的47%。

研究還強調造成凶殺案的因素包括不平等、失業、政治不穩定、社會性別刻板印象以及組織犯罪的存在，槍械、毒品、酒精也都是進一步促成凶殺案的原因，所以需要加以防備並解決。