白人至上男破窗灌油！　下秒「秀髮著火」…警曝恐怖背景

▲白人至上主義者摩根（Tristan Morgan）縱火，結果自己燒傷。（圖／翻攝自YouTube／ DCPolice）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國52歲極右派男子摩根去年在德文郡（Devon）一處猶太教堂放火，結果被竄出的火焰反噬，一頭長髮也著火，所幸沒有傷及任何無辜，犯案過程也被監視器拍下。他坦承犯下縱火罪後，因持有一本白人至上主義手冊，被判強制接受心理治療，之後又被追訴2項恐怖犯罪罪名。

綜合外電報導，2018年7月21日適逢大屠殺紀念日，蓄著長髮的摩根（Tristan Morgan）帶著一小桶附軟管的汽油，來到艾克斯特（Exter）猶太教堂旁的巷子裡，先用小斧敲碎教堂窗戶，再拿起汽油桶往裡頭注油並點火。結果他被瞬間猛燃的火舌包覆住身體，連帽子也飛走，最後手和額頭都被燒傷。

▲摩根被追訴2項恐怖犯罪罪名。

本月5日，摩根在庭上坦承縱火；然而除了縱火完露出笑意外，他還鼓勵其他極端分子上傳名為「白人男子」（White Man）的歌曲到線上音樂分享平台，明顯具有強烈反猶太思想與極右派、白人至上主義思維。審理此案的法官依照《精神健康法案》，強制他前往醫院接受治療。

德文郡警方隔一天在推特（Twitter）上發文，在當地警方和恐怖組織犯罪調查部門聯合調查後，另外針對摩根提起2項恐怖犯罪罪名，分別為不當收集資訊以及煽動恐怖主義。

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