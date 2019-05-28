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他狠殺牌友後逃亡　4天後...再依「殺戮清單」闖冤家屠4祖孫

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▲ 張居遷在5天之內殺害5人。（圖／翻攝自微信公眾號／洞口公安）

大陸中心／綜合報導

湖南邵陽市洞口縣21日發生凶殺案，兇嫌張居遷因與村民張某紅發生衝突，一氣之下便將對方殺害，隨後帶著兇器逃逸。沒想到就在4天後，張居遷竟然再度犯案，在25日晚間來到東林水庫附近，一口氣慘忍殺害了劉家2名老年人及2名小孩。接連2起命案造成當地人心惶惶，警方目前已出動千名警力進行追捕，同時祭出獎金懸賞，並加強周遭巡邏，以保障附近居民的安全。

綜合陸媒報導，當地警方透露，今年56歲的張居遷21日下午來到車塘村委門口與村名張某紅一起打牌。不過打到一半，兩人似乎一言不合，就這樣直接大打出手，過程中，張居遷慘忍殺害了張某紅後，隨即逃逸。

沒想到就在25日晚上10點，逃亡中的張居遷來到了東林水庫，竟然再度犯案。他闖入當地一戶劉姓人家家中，先後殺死了2名老人及2名小孩，接著又逃離現場。

湖南省公安廳對此透露，經過他們深入了解，劉姓一家人先前似乎曾與張居遷有過節，很可能因此才會成為他的下手目標，「我們詢問了許多村民，發現在他們眼中，張居遷就是一個惡霸，不少村民都曾經被他欺負過，他本人也好幾次因為犯案被判刑，是警局裡的常客。」

張居遷所居住的堯王村村幹部也補充，「張居遷曾說過，在自己死掉之前，有幾個人必須要殺，還特別列了一份殺戮清單。所以我想他可能在第一次殺了人之後，覺得自己反正走投無路，於是就決定再多殺幾個人，之前跟他有過恩怨的都想殺解決掉。」

警方目前已出動近2000人到附近山區以及村子內進行地毯式搜索，同時派出巡邏隊分別在白天、晚上頻繁巡邏，保護民眾安全。另外，也公開進行獎金懸賞，只要民眾發現他後舉報，就能拿到5萬元人民幣（約22萬新台幣）。然而，截止26日下午6時30分，依舊沒有張居遷被逮捕的消息。

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關鍵字：張居遷,凶殺案,湖南

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