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索馬利亞首都「連續2起汽車爆炸案」　至少8死16傷

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▲▼索馬利亞首都「連續2起汽車爆炸案」　至少8死16傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞首都連續發生2起爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

索馬利亞（Somalia）首都摩加迪休（Mogadishu）15日發生2起爆炸事件，一枚在國會大樓附近爆炸的汽車炸彈造成至少8人死亡、16人受傷。與蓋達組織（Al-Qaeda）有關係的索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）隨後宣稱犯下該起案件。

綜合外電報導，第一起爆炸發生在國會大樓鄰近的檢查哨點，目前造成8死16傷；第二起爆炸則發生在機場通往首都主要道路的檢查點，所幸並未造成人員傷亡。根據法新社（AFP）報導，死傷人數已獲安明急救中心（Aamin Ambulance service）證實。

時常鎖定首都犯案的恐怖組織索馬利亞青年黨宣稱犯案，目的在直接襲擊國會及機場的第一線檢查點。機場的主要道路連通幾處外交機關辦公室；國會則頻繁成為索馬利亞青年黨的主要目標。

安全消息人士指出，第一起爆炸發生後，安全部隊在機場檢查哨點發現載滿炸藥的豐田Noah汽車，立刻開槍擊斃車上一名男子，車輛隨後爆炸，未造成任何人員傷亡。目擊者穆罕默德（Hussein Mohamed）向美聯社（AP）表示，「爆炸發生時我就在旁邊，我看到很多人被炸死，包括2名女性、1名乘客和2名男性，當中有些還是老人家。」

索馬利亞青年黨因2017年10月，發生在摩加迪休的一起卡車爆炸案而惡名昭彰，該起爆炸案造成超過500人死亡。

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關鍵字：索馬利亞,首都,汽車炸彈,恐怖攻擊,恐怖份子

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