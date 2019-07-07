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他半夜暫時出門「驚險逃死劫」　隔天回公寓…屋內5人全死了！

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▲▼聖路易斯一間公寓發生5死命案。（圖／翻攝自聖路易斯警局推特）

▲這是聖路易斯當地最嚴重的命案之一。（圖／翻攝自聖路易斯警局推特）

實習記者黃可昀／綜合報導

美國密蘇里州聖路易斯6日發生5死命案，原本也待在公寓內的第6人案發當下剛好暫時出門，驚險地逃過一劫。警方指出，遇害的5人都是成年人，但只願意透露其中1名死者的性別、年齡及姓名，對這起案件的細節相當保密，一切仍在調查釐清，唯一能確定的是，這是一起殘忍的凶殺案。

據《聖路易斯郵報》報導，警方6日下午在聖路易斯北部的錢伯斯路（Chambers Road）一座公寓內發現5人屍體，身上有多處外傷，明顯死於他殺。警官帕紐斯（Tracy Panus）表示，前一天晚上原本有6人待在公寓內，其中1人凌晨離開後，隔天中午回來就發現「所有人全死了」。

▲警方說明案件最新調查進度。

聖路易斯警察局局長貝爾馬（Jon Belmar）認為，「一定有人知道發生了什麼事」，由於這是當地史上死者數最多的命案之一，警方擔心會引起居民不安、騷動，因此目前拒絕透露細節，唯一確定的一名死者為40歲的布魯斯特（Ronald Brewster）。

報導指出，布魯斯特已經吸毒長達15年，是住家附近加油站的員工，他爸爸在案發當晚曾到公寓內勸他回家，可惜布魯斯特沒有答應，沒料到接下來竟然會碰上死劫，他的姐姐隆塔（Lonetta Brewster）表示，「我到現在還是不敢告訴媽媽這件事，很怕她聽聞噩耗後會受不了。」

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關鍵字：聖路易斯,命案,公寓,Ronald Brewster,北美要聞

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