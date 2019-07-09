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美售台地表最強戰車「M1A2」　蔡英文：更強戰力嚇阻外來威脅

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▲▼總統蔡英文回應美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文回應美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對此，總統蔡英文表示，美國政府提供的防衛性武器，將提升國防實力，讓國軍弟兄姊妹們擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅。

國防部9日表示，美國政府於美東時間7月8日就素有「地表最強戰車」稱號的「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部表示，其中「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」兩項22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元）對台軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案，為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

對此，蔡英文表示，美國政府宣布新一批次對台灣的軍售通知，在台灣關係法立法40週年的時刻，美國政府持續以具體行動履行承諾，協助台灣強化自我防衛的力量，她表達感謝。

蔡英文表示，作為印度太平洋地區負責任的成員，台灣有充分的決心，會堅定守護得來不易的民主和自由，也會共同捍衛區域中的安全與穩定。她強調，美國政府提供的防衛性武器，將提升我們的國防實力，讓國軍弟兄姊妹們擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅，確保台海和平及區域的穩定。

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關鍵字：M1A2戰車,蔡英文,國防部,總統,總統府

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