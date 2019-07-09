身藏雙刀上自強號！台鐵殺警嫌「原本最終目的」曝光：我要去總統府

圖、文／鏡週刊

7月3日晚間台鐵爆發史上第一起火車殺人事件，54歲的鄭姓男子持刀刺死25歲的鐵路警察李承翰。案發後，鄭嫌遭台鐵人員、熱心旅客制伏，最後被法院裁定收押。本刊調查，鄭嫌案發當天帶著工作用的尖刀，還買了一把水果刀，先前往台南市議員郭清華服務處，針對保險糾紛想找議員陳情，由於議員不在，後來他才搭上自強號列車，準備到台北開記者會，並打算到總統府陳情。鄭嫌情緒不穩、身懷雙刀，若真到了台北，恐怕會釀成更嚴重的傷亡。

3日晚間8點45分，北上的台鐵152次自強號列車停靠在嘉義站，54歲的鄭姓旅客與列車長為了補票糾紛，發生口角。25歲的鐵路警察李承翰獲報趕到第4節車廂處理，鄭見狀持尖刀揮舞，李上前壓制，結果不幸遭刺中腹部，雖然緊急送醫，但隔天仍宣告不治。

行凶的鄭男在案發後遭台鐵人員、熱心旅客制伏，警方從他褲管近鞋子處，又搜出一把水果刀。當晚，他接受偵訊時始終胡言亂語，隔天早上才勉強完成筆錄，警方依殺人等罪嫌，將他移送嘉義地檢署。過程中，鄭男情緒激動，不斷高喊：「這不是票務問題！這是有計畫的詐領保險金！」

嘉義地檢署訊後，以鄭男有逃亡之虞及犯重罪為由，向法院聲押獲准。本刊調查，鄭男向檢警表示，自己準備到台北開記者會，還說要前往總統府陳情，但卻說不出到底要陳情什麼事。由於鄭情緒不穩，又身懷雙刀，如果真的搭車到台北，恐怕會釀成更嚴重的傷亡。

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