蔡英文訪加勒比海友邦帶8樣禮物曝光　背後意涵看這裡！

▲總統「自由民主永續之旅」贈禮說明，菩提心作者盧關中。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日將啟程自由民主永續之旅，訪問加勒比海4個友邦。總統府9日舉行記者會，公布送給海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森元首的8樣禮品。

首先，在海地總統摩依士（S.E.M. Jovenel MOISE）的禮物方面，致贈由伊誕‧巴瓦瓦隆 （Etan Pavavalong）創作的畫作。禮品意涵上，是透過畫作中植物的葉脈及圓形的紋絡傳遞人與大 自然的連結，呼應摩依士總統過去身為農企業家， 在上任後努力推動農業永 續，讓國家繁榮發展。

在聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Sir Tapley Seaton）的禮品上，致贈描金彩繪水滴瓶-台灣黑熊；意涵在於台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，屬保育類動物，這項描金彩 繪水滴瓶作品希望藉 由臺灣黑熊之美，向 席頓總督分享永續發 展及尊重生命之美的 重要。

▲「自由民主永續之旅」贈禮【紋砌刻畫－綻放】，致贈海地總統摩伊士（左）；另外，作品描金彩繪水滴瓶－【臺灣黑熊】，致贈聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（右）。（圖／記者林敬旻攝）



另外，聖克里斯多福及尼維斯的總理哈里斯（Timothy Harris）的禮品，則是名為「菩提心」的水滴瓶；意涵在於綠色的樹葉象徵 番薯葉落地生根，以及台灣人民的生命力 像蕃薯一樣堅韌，黃金色的小菩提葉則訴 說臺灣人民靠著勤 勞、努力也能在綠色 番薯葉上成就出一塊 塊的黃金。此外，該作品以 紅黃綠為主色，與聖克里斯多福及尼維斯 的國旗主色相同，藉 此祈祝友邦國運昌隆。

至於聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）則致贈「排灣族－盾牌勇士」；在意義上，作品為拿著 矛與盾而捍衛部落的 勇士，有勇敢守護之 意。布外長兼尼維斯 島行政首長，守護著尼維斯島。

▲「自由民主永續之旅」贈禮【菩提心】，致贈聖克里斯多福及尼維斯總理哈尼斯（左）；另外，作品「排灣族－盾牌勇士」致贈聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特麗（右）。（圖／記者林敬旻攝）



在聖文森總督柏朗泰爵士（Sir Frederick Ballantyne）的禮品方面，致贈描金彩繪水滴瓶-台灣獼猴，主要用意在於台灣獼猴為台灣特有品種，過去為保育類動物，作品是希望藉著台灣獼猴精靈活現的樣貌，向總督分享我國生物的多樣性。

在該國總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph Gonsalves）方面，致贈「紋砌刻畫-大地」，作品運用植物的葉 脈、海洋的浪紋來代 表點與線，「太陽紋」 代表排灣族社會的貴 族階層、環環相扣的 「圓」則代表不同族 群共生的土地，期盼 傳達人類與大地共 存，以及台灣與聖文森兩國共同為永續而努力。

▲「自由民主永續之旅」贈禮：描金彩繪水滴瓶－【臺灣獼猴】，致贈聖文森總督柏朗泰（左）；另外，作品【紋砌刻畫－大地】，致贈聖文森總理龔薩福（右）。（圖／記者林敬旻攝）



至於聖露西亞總督史納克（His Excellency Sir Emmanuel Neville Cenac），作品「手護」，其意義在於該作品外觀似立起來的手掌，正如同史納克總督守護著聖露西亞。而本年度為聖 露西亞獨立40週年，期盼以此作品，與史納克總督一同慶賀。

而聖露西亞總理查士納（The Honourable Allen M. Chastanet）的禮品則為「昂首闊步-台灣水牛」，由於水牛象徵台灣人民及露國人民勤奮的精神，也代表台露兩國在農業上合作密 切、成果豐碩，未來也將持續深化各項 夥伴關係。

▲「自由民主永續之旅」贈禮【手護】，致贈聖露西亞總督史納克（左）；另外，作品【昂首闊步－臺灣水牛】，致贈聖露西亞總理查士納（右）。（圖／記者林敬旻攝）