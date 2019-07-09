美方批准「最強戰車」M1A2對台軍售案　國防部表達感謝

▲M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對此，國防部9日上午表示感謝，並指出此次軍售是川普政府迄今對台第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化，台美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護台海自由民主及印太區域和平穩定。

國防部表示，美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，其中「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」2項22億2,356萬美元(約新臺幣678億1,858萬元)對台軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案，為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

國防部指出，本次美方同意軍售項目，是美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，為我國軍爭取多年之重要防衛武器裝備，獲得後有助於強化我國自我防衛能力及維護區域和平穩定，國防部對美方軍售決定表示感謝。

國防部進一步表示，此次軍售是川普政府迄今對臺第4次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化，台美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護臺海自由民主及印太區域和平穩定。