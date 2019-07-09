郭台銘：我每次拋議題蔡英文就回應　但「不痛不癢」好像有在做

▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

為落實真正的平權，國民黨初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘9日舉辦「身障保險社會福利記者會」，主張花新台幣100億元成立專責的保險公司。郭台銘表示，「我每次拋議題，蔡政府就回應，但不痛不癢，好像有在做，我如果當選，一定做，改善正義人權」。

郭台銘表示，這不是慈善事業，是基本人權，這不是生意，這是社會正義，政府做不足，人權沒辦法到公平保障，這部分保險公司因為利益關係不能做，只能由政府來做，但蔡政府卻不做。這件事他考慮不到3秒鐘就決定，他要的是一個人權，他要的是平等對待，蔡政府常常在講，但蔡英文沒辦法照顧到弱勢，每次他拋出ㄧ個議題，蔡英文就回，好像有在做，但不痛不癢，好像有在做，他呼籲應該保障身障人士的基本人權，他當選總統立刻就做。

郭台銘強調，台灣有一群人，除了全民健保之外，不能保其他險，這些人是117萬的身障朋友，背後所代表的是117萬個家庭，佔了台灣8分之1。他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

至於有媒體公布調查結果指出鴻海集團創辦人郭台銘民調落後高雄市長韓國瑜，郭台銘9日上午受訪時表示，2020年國家需要怎樣的總統，領導大家往哪裡去，是走正向發展，還是口水戰，人民都已經看多了，民調對他來講是參考指標，「我認為99%選民都是理智的」。

針對蔡英文8日拜會新北市議員受訪說「看起來是他們（韓國瑜、郭台銘、朱立倫）比較怕我吧」，郭台銘則回應指出，因為蔡英文要選舉，但卻沒有抓到選民抓到什麼東西，不知道老百姓真正的需求。