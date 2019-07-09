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川普自讚「環保有成」還創百萬工作機會：經濟強才能顧環境！

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▲▼川普,白宮,東廳,環境領導力（圖／路透）

▲川普在演講上大力肯定政府的環境保育政策。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普昨（8日）在白宮東廳演講時提到，美國近年碳排放量顯著減少，致力於維持乾淨的水與空氣品質，還創造了數百萬個新能源工作機會，證明經濟優先的政策，不必然造成環境傷害。對此，許多環保團體大力反彈，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）也在推特上諷刺，許多環境保護部門官員都支持石化產業。

川普強調，政府團隊始終把美國人民的生活品質放在第一優先，「這些了不起的目標，是每位國人都應該團結起來保護的，這是個超越政黨的議題。」他也以新能源產業帶來的工作機會為例，證明其經濟優先的政策方向沒有錯，「強大穩固的經濟能力，是維持健康環境的關鍵。」

川普2017年宣布退出《巴黎協議》，當時連白宮內部都引起反彈。他昨日再度強調此條約既沒有效率又不公平，美國不需要為了成為世界的領導與模範，而犧牲人民工作機會，「懲罰美國人，絕對不是創造更好環境或經濟能力的正確方式。」

根據了解，環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）以及內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）也出席演講，2位官員分別是煤礦產業與石油產業的支持者，近年來對於環境保護法規放寬，因此引來輿論批評。

《紐約時報》指出，川普過去數次出言嘲諷氣候變遷的嚴重性，與現在的言行互相矛盾，他自詡國土管理得當，卻有官員意圖降低海上石油鑽探的限制，環境保護署也放寬水源汙染及濕地保護政策。

生物多樣性中心發言人哈特爾（Brett Hartl）認為，總統看待環境保育的角度太過狹隘，跳脫不出黨派色彩，「川普用嘻皮笑臉面對他加諸於美國自然環境的衝擊，實在太滑稽了。」。英斯利也直言，「川普把環境危機當成政治問題。」

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關鍵字：川普,氣候變遷,巴黎協議,美國環境保護署,EPA

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