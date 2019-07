伊朗威脅提升濃縮鈾濃度突破3.67％　川普嗆「該小心了」

▲伊朗政府官員在記者會發表對於核能協議的看法。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

美國去年退出七國共同制定的《伊朗核協議》,重啟經濟制裁,伊朗此後便以核武議題增加與其他國家談判的籌碼。最新消息指出,伊朗8日似乎準備好提升濃縮鈾純度,突破核協議規範的上限3.67%以上。對此,美國總統川普(Donald Trump)於同日接受訪問時表示,「伊朗最好小心一點。」

伊朗1日承認已打破在2015年時訂下的核能協議,把低濃度濃縮鈾的儲存量提升到超過300公斤。伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)更是給歐洲各國制訂一個期限,希望可以找到方法因應美國的制裁。伊朗在稍早表示,在數小時之後,將會提升濃縮鈾的濃度超過3.67%。同時,伊朗副外交部長仍持續釋出善意,他表示,「2015年的協議仍然具有效力,並希望能延續這份協議。」

針對上述行為,川普周日於紐澤西州接受外媒訪問時表示,「伊朗最好小心了。」在被問到美國是否會有進一步的行動時,川普只表示,「伊朗做了很多壞事。」他並沒有說明美國會採取什麼行動。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)則表示,針對伊朗打破協議的因應措施,美國將實施更多的制裁,其他國家應該也要恢復長期以來對於伊朗的核武零容忍政策,伊朗政體如果有核武的武裝,將會對世界各國帶來威脅。他透過推文指出,「伊朗近期核能計畫的擴張,將會導致進一步的孤立與制裁。」

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.