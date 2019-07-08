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伊朗威脅提升濃縮鈾濃度突破3.67％　川普嗆「該小心了」

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▲▼伊朗政府官員在記者會上發表對於核能協議的看法。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗政府官員在記者會發表對於核能協議的看法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國去年退出七國共同制定的《伊朗核協議》，重啟經濟制裁，伊朗此後便以核武議題增加與其他國家談判的籌碼。最新消息指出，伊朗8日似乎準備好提升濃縮鈾純度，突破核協議規範的上限3.67％以上。對此，美國總統川普（Donald Trump）於同日接受訪問時表示，「伊朗最好小心一點。」

伊朗1日承認已打破在2015年時訂下的核能協議，把低濃度濃縮鈾的儲存量提升到超過300公斤。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）更是給歐洲各國制訂一個期限，希望可以找到方法因應美國的制裁。伊朗在稍早表示，在數小時之後，將會提升濃縮鈾的濃度超過3.67％。同時，伊朗副外交部長仍持續釋出善意，他表示，「2015年的協議仍然具有效力，並希望能延續這份協議。」

針對上述行為，川普周日於紐澤西州接受外媒訪問時表示，「伊朗最好小心了。」在被問到美國是否會有進一步的行動時，川普只表示，「伊朗做了很多壞事。」他並沒有說明美國會採取什麼行動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，針對伊朗打破協議的因應措施，美國將實施更多的制裁，其他國家應該也要恢復長期以來對於伊朗的核武零容忍政策，伊朗政體如果有核武的武裝，將會對世界各國帶來威脅。他透過推文指出，「伊朗近期核能計畫的擴張，將會導致進一步的孤立與制裁。」

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關鍵字：伊朗,核武,美國, 川普,濃縮鈾,北美要聞

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