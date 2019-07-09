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「我是魔鬼」裸女闖入嚇壞父子　老爸連開39槍射爛入住第一晚新家

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國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州切斯特菲爾德（Chesterfield）一對父子本月4日剛搬到新家，沒想到一名自稱是「魔鬼」的女子光裸著身體闖入家中，雙方一度發生激烈口角，考量到家中還有12歲的兒子，父親為了保護家人連開39槍示警。雖然兩人幸運只受到輕傷，但新房子幾乎可以說是被掃射到全毀，超誇張的照片一公開，掀起當地網友熱議。

「我是魔鬼」裸女闖屋嚇壞父子，老爸連開39槍射爛新家。（圖／翻攝自gofundme網頁）

▲受害的父親在網路上發起募款。圖中血跡經變色處理。（圖／翻攝自gofundme網頁）

根據美國《福斯新聞》報導，切斯特菲爾德警方表示，這起暴力對峙事件發生在本月4日，留著一頭藍色頭髮的女子不知道出於什麼原因，突然裸體闖進這對父子的住家，不但拒絕離開，還一直跳針強調「我是魔鬼」。

父親擔心12歲的兒子可能會受到傷害，與女子發生激烈爭吵，對方仍不願意離開，一氣之下舉槍連開39槍示警，家中的窗戶、牆壁、家具全被掃射成「蜂窩狀」，最後父子倆聯手才成功將女子制伏。

萬聖節,鬼屋,扮鬼,恐怖,驚悚。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女子自稱是魔鬼，還闖入別人住家不肯離開。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

「她的力氣相當於4名成年男性。」父親形容，女子的力氣大到簡直不可思議。幸好雙方在這場混亂中只受到輕微傷害，送醫治療後已經沒有大礙，而女子未來將面臨擅闖他人住宅等多項指控。

「我們失去家園、家具，我們已經失去一切。」父親在網路上發起募款活動，並貼出滿是彈痕的牆壁照片，地上還有斑斑血跡，他無奈地說，現在最頭痛的，還是要想辦法把嚴重損毀的房子重新修好，「她（入侵女子）闖進我們家企圖干擾我的們生活，就在我們入住的第一個晚上。」

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關鍵字：美國,維吉尼亞州,北美要聞

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