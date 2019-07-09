英大使批「無能、恥辱結束生涯」　川普怒了：停止與他接觸！

▲川普反擊英國大使。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）發送的電報內容日前曝光，他批評美國總統川普（Donald Trump）無能且會在恥辱中結束政治生涯。川普起初都還算高EQ回應，提到自己沒看新聞，不過他8日則在推特放話，美政府不會再與這位大使打交道。

英國《星期日郵報》揭露達洛奇回報給外交部的備忘錄，其中他形容川普笨拙無能，白宮內部充滿紛爭，將使美國陷入不安全、無法預測的局勢。對此，川普7日回應，他還沒時間閱讀相關新聞，不過達洛奇並沒有替英國好好效力；他8日又進一步提升火藥味，「我們將不再與他（大使）接觸。對於美好英國的好消息是，人們很快會有一位新總理。」

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月8日

川普還在推特批評即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May），她處理脫歐的方式不妥，結果造成許多混亂，「我早告訴她該怎麼做，但她決定採取另一種方式。」他補充，他不認識達洛奇，但這位大使在美國國內並不受到歡迎。

CNN報導，儘管川普聲稱他不認識達洛奇，兩人過往確實見面幾次，包括川普近期拜訪英國時也有會面。自從電報內容曝光後，英國政府便一直試圖滅火；然而，川普顯然惦記著此事，一名高級政府官員與消息人士說，達洛奇原本要與川普共進晚餐的計畫被取消。

▲達洛奇在電報中痛批川普「無能」。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）



梅伊發言人8日表示，梅伊對於達洛奇充滿信心，提供未經掩飾的評估報告確實是大使的工作；然而，梅伊並不同意達洛奇的說法，英國政府已聯繫華府，對於電報洩漏事件感到遺憾，無法接受這種事情。

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