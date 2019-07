英大使批「無能、恥辱結束生涯」　川普怒了：停止與他接觸！

▲川普反擊英國大使。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

英國駐美大使達洛奇(Kim Darroch)發送的電報內容日前曝光,他批評美國總統川普(Donald Trump)無能且會在恥辱中結束政治生涯。川普起初都還算高EQ回應,提到自己沒看新聞,不過他8日則在推特放話,美政府不會再與這位大使打交道。

英國《星期日郵報》揭露達洛奇回報給外交部的備忘錄,其中他形容川普笨拙無能,白宮內部充滿紛爭,將使美國陷入不安全、無法預測的局勢。對此,川普7日回應,他還沒時間閱讀相關新聞,不過達洛奇並沒有替英國好好效力;他8日又進一步提升火藥味,「我們將不再與他(大使)接觸。對於美好英國的好消息是,人們很快會有一位新總理。」

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!