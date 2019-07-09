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伊朗揚言重啟離心機「濃縮鈾純度20％↑」　專家：數月內製炸彈

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▲▼伊朗人民在街上走路。（圖／路透）

▲伊朗宣布要突破對濃縮鈾的限制，引起國際關注。圖為伊朗人民在街道上走路。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

伊朗核子機構發言人8日威脅，要重新啟用停用的離心機，並把濃縮鈾純度提高到20％；此舉旨在破壞2015年簽訂的《伊朗核協議》，美國於去年退出協議。不過，伊朗革命衛隊領導人則堅稱，全世界都知道伊朗不會追求核武。

《路透社》報導，美國去年退出《伊朗核協議》，加強經濟制裁；此後伊朗便揚言打破協議中的規範，核子機構發言人更於8日表示將提升濃縮鈾純度到20％。西方專家相信，伊朗可能會在幾個月內製造炸彈。

然而，伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）表示，伊朗並不會追求核武，全世界制裁伊朗只是出於自己的認知，「核武在伊斯蘭教沒有容身之處，伊斯蘭從未批准大規模殺傷性武器。」

美伊緊張局勢持續升級，儘管伊朗聲稱要加強濃縮鈾純度，美國卻提升制裁並警告不要低估美方的決心。白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在華府告訴一個親以色列的組織，川普對伊朗施加的最大壓力正發揮作用，「我們只是剛開始…總統目標是取得一項新協議，以便替美國爭取最佳利益。」

美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，對於美國的克制，伊朗不該把它與美國缺乏決心混為一談。他重申，華府有決心保護美國人員以及位於中東地區的公民。

根據半官方伊朗學生通訊社（ISNA）指出，國際原子能機構（IAEA）證實，伊朗濃縮鈾濃度已突破2015年協議的3.67％上限。這些舉措也讓歐洲國家感到壓力，有些國家認為，即便美國退出協議，伊朗也必須繼續遵守規定。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）打算派遣他的高級外交顧問於9、10日前往伊朗，試圖調解緊張氣氛。白宮則表示，川普與馬克宏8日已進行討論，確保伊朗不會獲得核武器。

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關鍵字：伊朗,川普,核武,濃縮鈾,離心機,北美要聞

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