上唇內擠滿「數十隻蠕動白蛆」！中風父住院嘴唇發腫　兒一掀嚇傻崩潰

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國際中心／綜合報導

52歲的南非男子阿卜杜勒（Abdul Ebrahim）先前因為中風，無法自己行動、講話，他在6月時因為腳受傷被送進醫院治療，原本以為住在醫院能受到良好的照顧，但他的兒子阿茲德（Azaad Ebrahim）卻在某次探望時，發現他的上唇腫起，掀開來看竟發現裡頭藏了幾十隻正在蠕動的蛆，景象十分嚇人。

綜合外媒報導，罹患中風的阿卜杜勒先前因為腳部受傷，曾進過一次醫院，但當時只接受了抗生素的治療之後就回家，沒想到事隔一個月後，他的腿開始發臭，更在6月初時被家人發現，他的腿因為受傷完全變成黑色的，甚至還出現類似果凍般的樣子。

阿卜杜勒在6月19日時被緊急送醫檢查，並判定要儘快接受手術，就此入院治療，沒想到卻也是一場噩夢的開始。6月23日的早晨，阿卜杜勒的兒子阿茲德在早上10點時到醫院探視爸爸，原本以為這時間爸爸應該接受刷牙跟洗澡的照顧，但他卻意外的看到爸爸的嘴唇腫腫的，靠近觀察才驚恐的發現，爸爸的上唇裡竟然滿滿都是「蠕動的蛆」。

阿茲德表示，這些蛆都還在爬行，他失去了理智甚至尖叫，一般正常人早上第一件事就是刷牙，為何在醫院接受照護的爸爸沒有這樣被對待，甚至沒有一名警衛進入房間，這些人因為難聞的氣味將他爸爸隔離在房裡；而他向相關人士請求幫助卻遭拒，最後只能自己向護士索取器具跟紙巾，為爸爸清理。

報導中指出，阿卜杜勒已經在不久前去世，而阿茲德則憤怒地表示，在這些照護人員為忽視他爸爸的情況付出代價之前，他不會就此善罷干休。