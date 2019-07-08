美國施壓要求「派遣地面部隊」赴敘利亞　德國：已付出許多貢獻

▲駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國派出特使要求德國，派遣地面部隊赴敘利亞東北部支援，以更有效打擊境內的ISIS勢力。柏林當局表示，「在對抗ISIS方面，沒有派遣地面部隊的計畫」。

德國媒體報導指出，美國駐敘利亞特別代表傑福瑞（James Jeffrey）訪問柏林時要求德國政府向美國所領導的反ISIS聯盟派出地面部隊支援。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，「德國多年來為聯盟付出了許多國際公認的貢獻，包括訓練伊拉克軍隊，派遣偵察機與空中加油機，德國現在支持聯盟的所有行動，但是這不包括動用地面部隊。」

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）



塞柏特表示，柏林當局已經跟各個盟國討論，如何讓該地區未來在軍事與民生方面維持穩定，以及如何與各國之間分配責任。

華盛頓當局對敘利亞東北部局勢的目標包括，支援美軍所支持的自衛隊武裝勢力，協助這些武裝勢力驅逐ISIS，並防止ISIS在這個飽受戰火蹂躪的國家抬頭。

德國國會授權政府參加敘利亞戰事，但只到今年10月31日有效，意味國會得開會決定下一步。

德國背負第二次世界大戰的歷史包袱，軍事支出和海外軍事行動議題往往難以取得國內共識，公眾和各政治勢力多對可能的軍事擴張持保留態度。