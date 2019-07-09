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快訊／總價685億！　美國務院批准售台「108輛M1A2戰車」

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國將售台108輛M1A2艾布蘭戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿，國務院批准售台108輛M1A2艾布蘭戰車（M1A2T Abrams）與相關設備，價值約20億美元（約新台幣623億元），行政部門已通知國會。

綜合外電報導，國防安全合作局在另一則新聞稿中指出，國務院批准售台250枚刺針防空飛彈與相關設備，估計金額約為2.24億美元（約新台幣69.8億元），與M1A2主力戰車合併金額超過22億美元（約新台幣685億美元）。

國防安全合作局表示，該項軍售有助於提升接收方（台灣）軍隊現代化，「能夠增進軍隊未來面對區域性威脅的能力，並能幫助守護國家安全」，同時，軍售對美國自身的國家、經濟和安全利益也有幫助。這次軍售是川普2016年上任以來，美國第4次對台軍售，預料會再次引來北京反對。

今年5月，美國眾議院一致通過《2019台灣保證法案》，確保美國能夠常規性對台軍售，並維護台灣參與國際組織的權力。自此以後，對台軍售108台M1A2艾布蘭戰車的消息偶有傳出。6月初，該項軍售已經透過非正式通知的方式送交美國國會，當時外交部發言人李憲章表示，美國總統川普上任以來，台美關係緊密友好，美方高層多次公開強調《台灣關係法》，美國對台灣也已經3度軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

李憲章指出，中國大陸發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論，顯示出我國強化自我防衛能力的重要性，未來台美將會持續保持良好互動，繼續深化台美緊密安全伙伴關係，共同促進印太區域的和平。

儘管美國政府為了準備G20與川習會，曾一度延緩軍售案進行，最後仍然由國務院批准執行。相關軍備有望在年底前抵達台灣。

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快訊／總價623億！　美國務院批准售台「108輛M1A2戰車

關鍵字：北美要聞,對台軍售,美國

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