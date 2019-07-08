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快訊／京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭惡火吞噬

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▲▼京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭火舌吞噬。（圖／翻攝祇園８８（パパ）寺田礼（あや）推特）

▲京都祗園百年花見小路驚傳大火！餐廳遭火舌吞噬。（圖／翻攝「祇園８８（パパ）寺田礼（あや）」推特

記者許力方／綜合報導

日本時間8日晚間9時許，京都東山區祗園町驚傳失火！消防局獲報，祗園町南側知名花見小路上一棟木製2層樓小餐廳起火，被熊熊火舌吞沒，延燒5棟建築，遠在數公里外也能看見紅色火光及濃濃黑煙不斷竄出，共出動約20輛消防車前往搶救，隨即封鎖現場，並疏散附近民眾，目前並未傳出相關人員傷亡。

日媒報導，當晚9時許，餐廳老闆娘報案稱店內濃煙瀰漫，消防隊緊急出動，因事發於京都知名觀光景點、擁有百年歷史的花見小路，遊客、人潮眾多，大火吸引大批民眾圍觀，截至深夜10時30分，大火仍未撲滅，周遭建物都被濃煙籠罩。

消防隊初步調查，餐廳起火疑似從廚房管線一路延燒到屋頂，因現場為木造建築，火勢一發不可收拾。

目擊民眾聲稱，一開始沒有看到明火，但當消防員一上二樓，就開始冒煙，火舌馬上噴發，接著猛烈上升至約15米高，有聽到類似爆炸聲，看到還有一名疑似員工坐在店外哭泣。

事實上，京都有數條以舞妓聞名的花街，祗園南側的花見小路一帶，為石頭鋪成的百年老街，沿途古色古香的木製茶屋、餐廳、酒吧整齊排列，濃濃日本歷史味，被指定為京都市的歷史景觀保全修景地區。

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關鍵字：京都,祗園,花見小路,京都火災,日韓要聞

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