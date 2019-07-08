　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 美國總統川普自稱「細菌恐懼症患者」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

許多政商名人、國家元首都有著自己的特殊習慣與偏好，就連美國總統川普當然也不例外，最近外媒透露，平時看起來不拘小節，大剌剌性格的川普，其實是個非常注重清潔衛生細節的「潔癖」，不但參加活動「洗手液不離身」，甚至只要周遭有人咳嗽，就會眉頭深鎖、立刻迴避。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，川普向來討厭與別人握手，總會在參加完活動後，要求助理「幫我把Purell（美國乾洗手液品牌）拿來！」，然後馬上將雙手搓洗一遍。在他入主白宮後，也要求所有白宮訪客在進入橢圓形辦公室之前，都必須先到旁邊的洗手間洗手。

▲▼ 川普出席活動後，都一定要用洗手液清理雙手。（圖／翻攝自Purell官網）

▲  川普出席活動後，都一定要用洗手液清理雙手。（圖／翻攝自Purell官網）

雖然許多美國總統都有使用洗手液的的習慣，也很注重周邊環境的衛生，以此讓身體遠離細菌侵害，但相對其他人而言，川普的執行手段特別極端、嚴格。一名前川普競選團隊成員說明，「每個在川普身旁工作過的人都知道，他有著所謂的衛生標準紅線，除了經常洗手，他還特別反感生病的人。不管是有人咳嗽、打噴嚏，或者出現任何看起來像是生病徵兆的舉動，就會看到川普馬上皺起眉頭，舉手示意他們退後或離場，甚至直接限制他們不要出現在自己面前。」

曾經有位助理在空軍一號上面咳嗽，他就立刻請來軍醫過來查看；另一名助理在川普受訪時不斷咳嗽，他當時瞬間臉色凝重，不停搖頭，直接對那名助理說，「我不喜歡你這樣，如果你要咳嗽，請你出去咳」。


▲ 川普極度厭惡他人在自己面前做出「咳嗽、打噴嚏」等生病徵兆的動作。（圖／達志／示意圖）

實際上，川普早在過去還只是商業巨頭時，就曾在訪談時提到，自己對細菌的厭惡已經到了心理疾病的程度，可以說是一名「細菌恐懼症患者」。因為怕會接觸到他人手上的細菌，他極度討厭握手，就這樣與一些客戶交惡；又因為怕感冒病菌會傳染，在他的小兒子巴倫（Barron Trump）感冒時，他滿腦子都只有「希望能遠離兒子越遠越好。」的想法。

ET快訊
17歲女同事電眼勾人...他起邪念強扯口罩！一見流口水拉進房
韓國瑜夫婦違建曝光才拆　他批「賣菜郎迫害農業」：噁心地方父母

關鍵字：川普,潔癖,細菌恐懼症,Purell

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

加州會出現150年一次「超級大地震」？　科學家警告

麥當勞經理工作17hrs「接單完暴怒」　顧客取餐…他嗆：關門了

委內瑞拉僵局有解　反對黨稱 「獨裁者的技倆」但仍會見政府

「死亡車禍」圍觀民眾只顧打卡PO網　警2小時後見照才知出事了

規模5.7淺層地震襲伊朗西部「至少1死4傷」　多幢建築物受損

愛漂亮穿耳洞　她耳骨長出4顆「400g腫瘤」伴隨11年

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

加州會出現150年一次「超級大地震」？　科學家警告

麥當勞經理工作17hrs「接單完暴怒」　顧客取餐…他嗆：關門了

委內瑞拉僵局有解　反對黨稱 「獨裁者的技倆」但仍會見政府

「死亡車禍」圍觀民眾只顧打卡PO網　警2小時後見照才知出事了

規模5.7淺層地震襲伊朗西部「至少1死4傷」　多幢建築物受損

愛漂亮穿耳洞　她耳骨長出4顆「400g腫瘤」伴隨11年

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉

熬夜加班…他吹一晚空調面部癱瘓　照鏡子「嘴歪臉斜」

金融股王上海商銀今除息　填息率45%

酒店床單植入「身份證」　掃QR Code就知道洗過幾次

動員300里長連署挺柯　鍾小平爆：鄧家基在上海說「柯文哲會選總統」

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

日職／王柏融打到外野　6上右外野飛球出局

全新《名偵探柯南》5大精彩單元！　暑假連播1小時

「網購裝潢材料」只花1萬6！　巧手媽一周讓空房搖身變「霓虹小酒吧」

鄭文燦訪美分享台灣近期發展　籲僑界「守護民主+團結台灣」

景觀噴水池奪命畫面曝光！　女童調皮入水池...下秒觸電慘死

國際熱門新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙..

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿「衛生..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

啪啪啪好處多！研究：減緩「這症..

6警到星巴克喝咖啡　竟遭店員驅..

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1..

亞裔夫妻意外生外國寶寶　懷胎9..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

Youtuber爆料前妻私處「..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

空少魔性墜機講解逃生　全機笑噴

更多熱門

相關新聞

伊朗提升濃縮鈾濃度　川普開嗆

美國去年退出七國共同制定的《伊朗核協議》，重啟經濟制裁，伊朗此後便以核武議題增加與其他國家談判的籌碼。最新消息指出，伊朗8日似乎準備好提升濃縮鈾純度，突破核協議規範的上限3.67％以上。對此，美國總統川普（Donald Trump）於同日接受訪問時表示，「伊朗最好小心一點。」

英大使罵「笨拙無能」　川普罕見高EQ回應

台股難脫貿易戰干擾　投資4字訣保平安

英駐美大使電報外流　痛批川普「無能」

中科院士：中國將於2020年首探火星

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村大和解

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面