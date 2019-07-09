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先等等！微軟承認Windows 10更新「VPN網路」有瑕疵　官網教學超複雜

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▲ Windows 10。（圖／翻攝Windows）

▲Windows 10。（圖／翻攝自Windows）

科技中心／綜合報導

微軟（Microsoft）承認，Windows 10在今年6月27日的一次更新中有著重大的錯誤，該錯誤會導致VPN（虛擬私人網路）的運作，導致Windows無法訪問遠端的伺服器服務。微軟緊急在官網上教用戶如何解決這問題，然而系統設定超級複雜，若不想自行設定的用戶就必須等待本月份釋出的最新更新。

根據外媒《Digital Trends》報導，微軟承認VPN在Windows 10更新上出現瑕疵，導致數百萬用戶連線遠端伺服器無法運作。影響VPN的Windows 10版本為今年6月27日的發布的KB4501375（OS Build 18362.207）版本。

微軟解釋，遠程訪問連接管理器（RASMAN）服務會停止運作，用戶將會收到0xc0000005的錯誤；此外，用戶也會在程式管理員的「應用程式」欄位收到事件ID為1000的錯誤，受影響的包括svchost.exe_RasMan與rasman.dll錯誤資訊。

微軟表示，當VPN的錯誤僅會出現在「Always On VPN（AOVPN）自動連接」，因此不會影響手動的VPN設定，「但是很多人在VPN上都是使用企業級的Always On VPN自動連線，才會發生這個問題。

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關鍵字：微軟,VPN,更新

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