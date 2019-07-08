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幼年遭「叔叔」強摸OO！少女酒店坐檯遭逮　崩潰泣訴：媽媽哭求我不要告

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲小妤國中時遭到媽媽男友。（圖／123RF）

地方中心／台南報導

一名酒店小姐小妤（化名）國中時與媽媽及媽媽的蕭姓男友同住，某日深夜，蕭男趁著小妤媽媽不在家時，竟強拉她進廁所猥褻，小妤嚇得奪門而出，到媽媽友人家中告訴媽媽此事，但沒想到，媽媽竟哭求她不要提告。事後小妤搬出家中，幾年後小妤到酒店坐檯陪酒遭查獲，才向社工提及此事，蕭男惡行才被揭發，台南高分院也依強制猥褻罪判蕭男4年徒刑。

判決書指出，2013年7月某日深夜11時許，小妤獨自在房內睡覺，蕭男先是進房要求對方到他房間，但小妤以「很累、想睡覺」為由拒絕，未料，蕭男竟強行將她拉起，想要拖到自己的房間，之後小妤要求要上廁所，蕭男竟又將她拖至廁所。

小妤當時在廁所中不斷要求蕭男到門外，但蕭男拒絕，還強脫她褲子，伸手撫摸她下體，另一手還不斷撫摸胸部。小妤當時嚇壞不斷掙扎，最後終於趁亂逃跑。

小妤回憶，當時她跑到媽媽友人家時不斷哭泣，邊訴說事發經過。但沒想到媽媽不但沒有太大反應，反而還哭求著要她不要對蕭男提告，且見她身上有傷，也不願帶她去驗傷，事後小妤也因此搬離家中。

事發多年，直到某日小妤到酒店坐檯陪酒遭到警方查獲，才向社工提及當時經過，並表示「很討厭男人」，蕭男惡行才因此曝光。法院審理後痛批，蕭男一個年近50歲的中年男子，無論基於什麼理由，都沒有道理侵害一個如此年幼的女生，因此以強制猥褻罪判他4年有期徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：猥褻,未成年,酒店

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