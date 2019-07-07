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大媽頸部驚現3顆大黑點　下顎痛就醫才知「食肉蟲吃掉脖子」整圈變生火腿

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▲婦人的頸部被食肉蟲吃出一大洞。（圖／翻攝自臉書@We-Care-For-You-Madelein-Club）

▲婦人的頸部被食肉蟲吃出一大洞。（圖／翻攝自臉書@We-Care-For-You-Madelein-Club）

記者陳亭伃／綜合報導

國外一名42歲的婦人，過去一陣子因為覺得牙齒與下顎相當疼痛，跑到牙醫診所、醫院去檢查，發現有「3個黑點」原以為只是一般的牙胞或是吃到髒東西的黑點，沒想到直到化膿時才驚覺是「食肉蟲」而且已經啃食到頸部的位置，隨著時間拖久，婦人的下顎至頸部已經出現「脫皮顯肉」的情況，如生火腿般的暴露空氣下。

綜合外媒報導，卡兒斯（Madelein Carelse）一直感受到下巴的部分出現疼痛感，原以為只是一般的牙痛，唯一奇怪的就是有3個黑點，直到化膿後，卡兒斯承受不了疼痛決定去大醫院就醫，才發現這3黑點竟然是食肉蟲，而且已經在她的下顎、頸部啃食皮肉一段時間。

醫療團隊不管是給卡兒斯抗生素或是止痛藥，已經無法再減低她的疼痛感，甚至每一天卡兒斯的臉都在腫脹。醫師研判，這樣「食肉蟲」的細菌，已經在病患的身上擴散，蔓延的地方都會出現壞死性筋膜炎。

▼以下圖片請斟酌觀看。

▲婦人的頸部被食肉蟲吃出一大洞。（圖／翻攝自臉書@We-Care-For-You-Madelein-Club）

卡兒斯的家人都不忍告訴她，那些腫脹的皮膚變紅後，就開始發黑，就是擔心她會失去活下去的意志。此外家人們也替她成立募款基金會。醫療團隊則表示，卡兒斯的皮膚已經開始出現腐敗的現象，可能需要透過整形手術來復原，但在此之前，傷口的護理就是一大工程，傷口不僅流膿還有腐味，必須先設法停止細菌侵蝕。

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關鍵字：細菌,食肉蟲,脖子,下顎,皮膚

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