　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13歲嫩妹坦承懷孕　變態男友「帶進體育館連捅11刀」：我不想當爸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子聽到13歲女友懷孕直接刺11刀致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子聽到13歲女友懷孕直接刺11刀致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

複雜的兩性關係，往往都會讓其中一方吃足苦頭。英國日前發生一起情殺案件，一名25歲的男子因為和15歲的女孩露西（Lucy McHugh）發生性關係長達一年，最後卻把女方肚子搞大，不想承擔責任的情況下，竟然將女方殺害，並冷眼看她失血過多死亡。

根據英國《每日郵報》報導，涉案的男子尼考森（Carer Stephen Nicholson）因為透過露西母親和繼父的關係成為房客，並且認識了露西，很快的兩人的關係越來越好。不久後露西告訴好友「似乎已經愛上了這個男子」但好友卻感到相當憂心，「當時我知道露西跟她交往，覺得不太好因為除了抽菸哈草之外，有時候還會情緒失控。」

不久後露西和尼考森就發生了性關係，露西好友一度想警告露西的母親，就遭到拒絕，當時露西的母親認為一切都只是單純的交友跟幻想。在和尼考森祕密交往一年後，露西發現自己懷孕，於是告訴尼考森，卻沒想到卻被拐到體育中心。

尼考森完全不想承擔露西懷孕的事情，兩人發生口角後，竟拿刀狂刺女方至少11刀，創傷遍及全身，最後冷眼看著露西斷氣。承辦的檢察官表示，尼考森對於露西所做的一切就是「剝削弱勢的一種行為」是一樁相當惡毒謀殺案。此外，在警方搜出的「露西日記」中，發現露西多次寫下自己遭到尼考森暴力對待，更詳細記錄兩人曾發生性關係的過程。

尼考森在開庭後被控謀殺與三項強姦罪，具體判刑結果還需再等待詳細調查結果再裁定。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：女孩,英國,殺害,懷孕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖魔術師「羽絨被藏腐屍」8個月　邀朋友觀賞…塑膠袋一掀崩潰！

影／悲哀哥聖誕派對「生吞壁虎」　住院第2天流出黑色尿液…器官爛壞慘死！

冏哥跌入瀝青池　路人拉起驚呆「整個浸成柏油人」剩驚悚粉色五官！

轟動國際「大棕熊綁架人類」是假的！真實醫師打臉：他是患有牛皮癬的病人

洗衣機發出詭異怪聲！　一打開竟拉出「3公尺手臂粗巨蟒」

空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

本身優秀+出身好家庭就沒事？法官寬縱少性侵犯爆爭議

禁川普挪用25億阻擋非法移民　美上訴法院繼續凍結築牆資金

反應大不同！感染「剛地弓形蟲」...男會變笨、女成「性感小貓」　

傻哥和妻子「沒滾床單樂趣」　揪熟男鄰居3P…結果卻變現成月老！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

洗衣機發出詭異怪聲！　一打開竟拉出「3公尺手臂粗巨蟒」

空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

本身優秀+出身好家庭就沒事？法官寬縱少性侵犯爆爭議

禁川普挪用25億阻擋非法移民　美上訴法院繼續凍結築牆資金

反應大不同！感染「剛地弓形蟲」...男會變笨、女成「性感小貓」　

傻哥和妻子「沒滾床單樂趣」　揪熟男鄰居3P…結果卻變現成月老！

男子肚痛15天　醫：有東西在胃爬…開刀拉出180cm「義大利扁麵狀」線蟲

4.8M巨冰爬上河岸　夏季「冰海嘯」景象直逼末日…居民歡欣搶拍！

13歲嫩妹坦承懷孕　變態男友「帶進體育館連捅11刀」：我不想當爸

變態男覬覦9歲蘿莉　傳訊問單親媽「女兒讓我一周2次就娶妳」

理財周刊／五分鐘找出優質填息股　賺飽股利

蔡英文：我不說大話、不講發大財　但讓人民每天進步

朱立倫參拜大甲鎮瀾宮「不談政治」　顏清標「顏式幽默」這樣說

愛貓生重病「黑眼圈變白眼圈」　郭修彧心疼悲從中來　

洗衣機發出詭異怪聲！　一打開竟拉出「3公尺手臂粗巨蟒」

空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

百隻浪浪得救！魏應充助張媽媽流浪動物之家度難關

太陽考慮買斷38歲射手柯佛　湖人、七六人、公鹿有意追逐

空姐罷工15天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達26.5億元

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

國際熱門新聞

臉書全球當機　FB、IG圖片出..

看《安娜貝爾》被嚇死！？　77..

阿聯王子性愛趴嗑藥「太嗨突暴斃..

美媒：川普計畫售台最新F-16..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液..

泰殺人魔被製成木乃伊示眾60年

臉書在推特道歉「搶修中」　網狂..

雷劈來！ 45000桶金賓波本..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

冏哥跌入瀝青池　浸泡成驚悚柏油..

魔術師「羽絨被包室友腐屍」　找..

日本首次發現　秋行軍蟲入侵九州

更多熱門

相關新聞

英外交部傳召中國駐英大使要求解釋

香港反送中行動越演越烈，中國駐英大使劉曉明昨（3）日在倫敦召開記者會，警告英國別再干涉香港事務和中國內政，「英國好像忘記了香港不再是殖民地，在這樣一個大是大非的問題上，英國政府卻選擇站在錯誤一邊。」外媒當天引述消息人士報導，英國外交部在當地時間下午傳召劉曉明，要求他對這些言論做解釋。

靜脈注射改善生育？揭英公司斂財

孕婦遭刺剖腹救出嬰　仍宣告不治

壯女殺瘦男友　判刑12年定讞

個資處理、孩童保護有爭議　英國對TikTok展開調查

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面