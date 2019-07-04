13歲嫩妹坦承懷孕　變態男友「帶進體育館連捅11刀」：我不想當爸

▲男子聽到13歲女友懷孕直接刺11刀致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

複雜的兩性關係，往往都會讓其中一方吃足苦頭。英國日前發生一起情殺案件，一名25歲的男子因為和15歲的女孩露西（Lucy McHugh）發生性關係長達一年，最後卻把女方肚子搞大，不想承擔責任的情況下，竟然將女方殺害，並冷眼看她失血過多死亡。

根據英國《每日郵報》報導，涉案的男子尼考森（Carer Stephen Nicholson）因為透過露西母親和繼父的關係成為房客，並且認識了露西，很快的兩人的關係越來越好。不久後露西告訴好友「似乎已經愛上了這個男子」但好友卻感到相當憂心，「當時我知道露西跟她交往，覺得不太好因為除了抽菸哈草之外，有時候還會情緒失控。」

不久後露西和尼考森就發生了性關係，露西好友一度想警告露西的母親，就遭到拒絕，當時露西的母親認為一切都只是單純的交友跟幻想。在和尼考森祕密交往一年後，露西發現自己懷孕，於是告訴尼考森，卻沒想到卻被拐到體育中心。

尼考森完全不想承擔露西懷孕的事情，兩人發生口角後，竟拿刀狂刺女方至少11刀，創傷遍及全身，最後冷眼看著露西斷氣。承辦的檢察官表示，尼考森對於露西所做的一切就是「剝削弱勢的一種行為」是一樁相當惡毒謀殺案。此外，在警方搜出的「露西日記」中，發現露西多次寫下自己遭到尼考森暴力對待，更詳細記錄兩人曾發生性關係的過程。

尼考森在開庭後被控謀殺與三項強姦罪，具體判刑結果還需再等待詳細調查結果再裁定。