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日韓關係「直逼0度冰點」　美搞癱同盟國「最終恐得選邊站」

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▲▼日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

日韓關係惡化，美國恐最後要擇一。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合外電報導

G20外界所關注的，幾乎都是美國總統川普與中國領導人習近平互動，但在東北亞的互動上，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅幾乎沒有太大的互動，主要原因就是日韓關係「逐漸惡化」。美國智庫外交關係協會高級研究員史密斯（Sheila Smith）就表示，美國與日韓建立的同盟關係，最終可能無法發揮到最好的狀態。

史密斯接受《共同社》專訪時提到，日韓關係惡化是一種累積，也沒有解決的方式，有別於過往的明顯衝突，南韓國軍和日本防衛省外交關係存在著冷靜合作加上徵用工訴訟爭議、火控雷達鎖定問題相當矛盾，此外，日本對於南韓出口半導體材料管制，也加快了關係惡化。

所需所求皆不同

史密斯提到，日韓關係惡化主要原因是因為國家利益追求不同，日本在乎的是北韓核問題，應該要持續對其制裁施壓，但南韓卻爭取放寬制裁，利益觀念落差極大。另外，美國對於北韓問題的態度，傾向日本的做法，因此也被外界認定是一種「間接支持」。

美方調解不見得好事？

歐巴馬政府時期，比較重視改善日韓關係，在中間作為平衡的斡旋角色，但川普時代卻沒有這樣的想法，甚至有更多的事情需要兼顧，對於日韓問題只能呈現半冷凍的狀態，當然日韓也不希望美國做出明顯的選擇，會加快雙方關係破裂。

史密斯認為，若是日韓關係降到冰點，勢必美國就無法在東北亞有一定的影響力，那麼對於其他強國而言就是趁機挖利益的好機會，如今已經出現美日、美韓需要擇一的狀態，而這樣的情況將會讓未來的美國政策決定更加棘手。

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關鍵字：日本,南韓,美國,美國智庫

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